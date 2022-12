(25 de diciembre del 2022. El Venezolano).- Que si nació hoy, que si nació ayer, que si nació aquí, que si nació allá.

Por: Gabriela Mistral

Que si murió a los 33, que si murió a los 36, que cuántos clavos, que cuántos panes y pescados.Que si eran reyes, que si eran magos.Que si tenía hermanos, que si no tenía.Que dónde está, que cuándo vuelve.Yo lo único que sé es que…

A mí me tomó de la mano cuando más lo necesitaba.Me enseñó a sonreír y agradecer por las pequeñas cosas.Me enseñó a llorar con fuerzas y dejar ir.Me enseñó a despertarme saludando al sol y a acostarme con la cabeza tranquila. A caminar muy lento y muy descalza.Me enseñó a abrazar a todos y a abrazarme a mí. Me enseñó mucho, me enseñó todo.Me enseñó a quererme con ganas. A querer a quien tengo al lado y a darle la mano.Me enseñó que siempre me está hablando en lo cotidiano, en lo sencillo, a manera de mensajes y que para escucharlo, tengo que tener abierto el corazón.

Me enseñó que un gracias o un perdón lo pueden cambiar todo.Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario al amor es el miedo.Me enseñó cuánto me ama a través de 1.000 detalles.Me enseñó que los milagros sí existen.Me enseñó que si yo no perdono, soy yo quien se queda prisionera; y que para perdonar, primero tengo que perdonarme.Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien pero que actúe bien a pesar de todo. Me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz frente a la injusticia.Me enseñó a buscarlo dentro y no afuera.

Me deja que me aleje, sin enojarse. Que salga a conocer la vida. A equivocarme y aprender. Y me sigue cuidando y esperando.Hasta me dejó aprender de otros maestros sin ponerse celoso; porque es de necios no escuchar a todo el que habla de amor.Me enseñó que solo estoy aquí por un tiempo, y solo ocupo un lugar pequeño. Y me pidió que sea feliz y viva en paz, que me esfuerce cada día en ser mejor y en compartir su luz conociendo mi sombra.Que disfrute, que ría, que valore, y que Él siempre va a estar en mí…Que aunque dude y tenga miedo, confíe, ya que esa es la fe, confiar en Él a pesar de mí…Se llama Jesús…