(23 de diciembre del 2022. El Venezolano).- Tras su visita a Washington, en EE.UU., el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no logró obtener las armas “que más deseaba”: tanques de combate, cazas y misiles de precisión de largo alcance, reportó este jueves The New York Times citando funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

Ya a principios de diciembre, el asesor del jefe de la Oficina presidencial ucraniana, Mijaíl Podoliak, publicó en su cuenta de Twitter su “lista de deseos de Navidad” que incluye tanques Leopard, Marder y Abrams, así como sistemas de defensa antimisiles Patriot y misiles balísticos ATACMS.

Según las fuentes, ahora hay tres categorías de armas que la Administración Biden se niega a enviar a Kiev. La primera incluye los misiles ATACMS, con largo alcance de unos 300 kilómetros, ya que Washington teme que Ucrania podría utilizarlos para atacar objetivos en Rusia, lo que llevaría a una escalada más amplia del conflicto.

Otra categoría abarca drones armados MQ-1C Gray Eagle y MQ-9 Reaper. Funcionarios estadounidenses consideran que si esos vehículos no tripulados son derribados o se estrellan, Rusia podría recuperarlos y explotar su avanzada tecnología, detalla el periódico.

Por último, Washington tampoco quiere enviar a Kiev equipos como el tanque de combate Abrams y los cazas F-16, algunas de las armas más avanzadas del arsenal estadounidense, ya que oficiales del Pentágono creen que Ucrania ya dispone de suficientes tanques y aviones de combate de otros países. Asimismo, estas armas no son de fácil mantenimiento, el mismo que suele estar a cargo de empresas civiles contratistas, y su trabajo en Ucrania no sería seguro ahora, señala el artículo.