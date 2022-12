(22 de diciembre del 2022. El Venezolano).- Definitivamente es un error que lleva a la distorsión del sistema democrático el dejar la escogencia de los gobernantes en manos de electores sin más requisitos que la nacionalidad, sobre todo en nuestros países donde tenemos grandes sectores a los que no ha llegado la educación, por lo menos una que les permita distinguir entre propuestas demagógicas de candidatos irresponsables ávidos de poder para satisfacer insanos propósitos políticos y/o personales, y otros que con conocimientos y honestidad hagan planteamientos sanos, realistas. Esta reflexión la hago teniendo por delante el caso de ejemplo de lo que ocurre en Perú donde eligieron a un payaso cuyos actos están ocasionando todo un desastre en la población.

Por: Carlos Ramírez

El fulano Pedro Castillo esgrimió como estandarte electoral su condición de maestro de escuela primaria en la empobrecida región de Cajamarca donde militaba en un partido de tendencia comunista denominado Perú Libre y pregonó su candidatura prometiendo fantasías mediante un discurso populista que remarcaba con la imagen de un ridículo sombrerote con cuyo marketing se hizo atractivo para la masa rural indígena y campesina ignorante que se extendió y lo prefirió -aunque con un muy precario margen de apenas el 0,42 por ciento de los votos- en la competencia y lo eligió presidente.

Desesperado por el avance y concreción de las investigaciones y ya al borde de ser sancionado conforme a las leyes este sujeto decidió aventurarse con un golpe de estado mediante una alocución televisada donde entre otras barbaridades decretó la disolución del Congreso y el establecimiento de una dictadura.

Estas fueron las medidas que dictó en su exposición: 1) Disolución del Congreso 2) Instauración de un gobierno de emergencia 3) Convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución 4) Mientras eso ocurriera gobernaría mediante Decretos ley 5) Toque de queda nacional. 6) Clausuró a todo el sistema de justicia declarándola en reorganización y en esa medida incluía al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Junta Nacional de Justicia y al Tribunal Constitucional.

Pero resultó que nadie le hizo caso a su disparate por lo que cobardemente desde la misma televisora cobardemente emprendió veloz carrera hacia la embajada de México para buscar asilo lo cual le fue frustrado pues la policía lo atrapó quedando a disposición de la fiscalía y tribunales de justicia. Asustado emitió una ridícula declaración asegurando que no recordaba nada, que ese discurso lo leyó bajo efectos de una droga que le habían dado, mas sin embargo se negó a que le practicaran un exámen toxicológico para determinar la certeza de tal afirmación.

LA DIFRENCIA DE ESTE EPISODIO CON LO QUE HIZO CHÁVEZ…Se está pretendiendo igualar esta mamarrachada de Pedro Castillo con el 4 de febrero de Hugo Chávez, pero en primer lugar éste al fracasar su intentona golpista no buscó asilarse, tuvo la valentía de reconocer su fracaso asumiendo la responsabilidad por los hechos. No salió a decir que lo habían drogado, que no recordaba lo que había hecho, él ratificó su línea con la conocida frase “Por ahora”. Asumió la responsabilidad de sus actos y fue preso hasta que el presidente Caldera le sobreseyó la causa (terminación anticipada de un proceso penal). Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que hizo, pero está clara la gran diferencia con este cobarde payaso peruano Pedro Castillo.

Por otra parte, Hugo Chávez emprendió una campaña electoral en la que tuvo como propuesta principal un proceso Constituyente lo cual impulsó por medio de una larga actividad pública incluyéndola entre sus propuestas electorales. Aún al margen del texto constitucional entonces vigente, formuló toda una táctica política/judicial para llegar a ella; truculenta y todo, pero la trabajó, no como Pedro Castillo que por su única e instantánea voluntad en su ridícula alocución lo decretó.

EL ERROR DEL VOTO UNIVERSAL…En nuestros países latinoamericanos se viene presentando el recurrente fenómeno del éxito electoral del populismo, las masas empobrecidas e incultas son encandiladas por aprovechadores que les ofrecen villas y castillos para que les den sus votos. Ya esto es una práctica común. Solo la educación podría superar esa tragedia.

También hay un paliativo que se puede abordar que es la institución del sistema de Colegios Electorales como por ejemplo funciona en el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, con más de 300 millones de habitantes, en cuyos 50 estados los electores no votan directamente por los candidatos a presidente sino por una selección previa de personas que constituyen un organismo intermedio, que como antes dije, se denominan Colegios Electorales que lo integran 538 miembros de los cuales la mitad más uno, son quienes eligen al presidente en sesión que se lleva a cabo en el Congreso donde votan en un segundo grado entre los candidatos en pugna.

Por supuesto que para llegar a la elección de esos Colegios Electorales se pasa por todo un proceso de elecciones internas denominadas “Caucus” a lo interno de los partidos. Esto no será perfecto, pero funciona, y sin duda es mejor que lo nuestro.

LAS “PROTESTAS DEL PUEBLO” POR LA PRISIÓN DE CASTILLO…Ahora estamos presenciando en Perú otro de esos episodios de violencia artificialmente organizados, dirigidos y pagados desde el Foro de Sao Paulo que ahora incluye al nuevo líder del grupo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Gustavo Petro de Colombia, a Alberto Fernández de Argentina. No es creíble que grupos populares peruanos estén enfurecidos incendiándolo todo porque este sinvergüenza está preso, nada hizo él en su corta y corrupta gestión para ganarse ese apoyo, son revueltas artificiales de estos complotados tal como antes lo hicieron en Chile, en Ecuador, en Colombia, etc.

EL GROSERO DESPRECIO DE CASTILLO A LOS VENEZOLANOS…En cuanto a las reacciones de Nicolás Maduro sobre este caso de Pedro Castillo, en un principio se deshizo de halagos a favor “del maestro del pueblo” como lo llamó felicitándolo cuando resultó elegido, pero este le contestó con una bofetada con una insultante respuesta: “Si Nicolás Maduro tiene que decir algo sobre el Perú, que primero arregle sus problemas internos. Que venga también y se lleve a sus compatriotas que han venido a delinquir.”

LÓPEZ OBRADOR, PETRO, FERNÁNDEZ…Estos personajes protestatarios pretenden que Castillo no esté preso, ni que deba responder por sus actos. Gustavo Petro llegó al colmo del farsante descaro de afirmar que esa detención es “un exabrupto” y que el sujeto está siendo juzgado sin juez y sin defensa cuando dicho juzgamiento hasta ha sido pasado en vivo por televisión.

Formulan esa defensa a Castillo a pesar de éste haber hecho lo que hizo con su locura de desconocer la institucionalidad del país, de abolir de golpe y porrazo su constitución política decretando la disolución del poder legislativo, del aparato de justicia y del Ministerio Público del país. Los ciudadanos de Colombia, Argentina y de México deberían exigir a Gustavo Petro, a Alberto Fernández y a López Obrador explicacions por esa actitud de proteger semejantes barbaridades con lo cual están abriendo camino para que allí en sus propios paises se les haga lo mismo.