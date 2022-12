(17 de diciembre del 2022. El Venezolano).- Karim Benzema fue convocado por el entrenador Didier Deschamps para ser parte del plantel de Francia durante el Mundial 2022, pero un desgarro le impidió jugar algún partido. Es que el 19 de noviembre, días antes del debut de su equipo, el artillero del Real Madrid fue diagnosticado con un desgarro en el cuádriceps del muslo izquierdo y a las pocas horas se marchó rumbo a España para iniciar su recuperación. El entrenador decidió no convocar a nadie en su lugar y por eso, para FIFA, él sigue siendo parte del combinado galo.

Por eso, si el domingo Francia supera a la Argentina en la gran final, el último ganador del Balón de Oro será considerado jugador campeón y embolsará el mismo premio que sus compañeros. Según adelantó el portal de noticias galo Le Parisien, la Federación de Francia acordó un premio de USD 420 mil para cada futbolista, incluido Benzema, quien ni siquiera está en Qatar.

El experimentado delantero se encuentra trabajando con Real Madrid, e incluso ya está recuperado de su lesión, pero Deschamps no quiso volver a contar con él y la prensa de su país especula con una posible pelea entre el jugador y el director técnico. Lo cierto es que más allá de la existencia de este conflicto, Benzema será campeón del mundo si sus compañeros se alzan con la victoria y además tendrá un fuerte ingreso en su cuenta bancaria, reportó Infobae.

Lo curioso sin duda es que el entrenador francés tenía la oportunidad de llamar a un delantero sustituto, pero eligió no hacerlo: “Porque lo decidí, simplemente”, contestó en conferencia de prensa cuando fue consultado al respecto. Además, tuvo una respuesta similar cuando antes de la final fue preguntado por la posibilidad de reincorporar al Karim al equipo:“He tenido lesionados, entre ellos Karim, pero también Lucas Hernández. Desde que se fueron me quedé con 24 y me centro en esos. Hacer la pregunta es, cuando menos, torpe para ellos”. En este sentido, agregó: “No me ocupo yo de las invitaciones de los jugadores lesionados o de los antiguos jugadores. Unos estarán y otros no, no lo sé”, agregó.

Cabe recordar que el país que conquiste el trofeo más preciado recibirá un premio de USD 40 millones por parte de FIFA y ese dinero puede ser utilizado por la federación como lo desee. En el caso de Francia, que viene de ser campeón en Rusia 2018, se decidió que una buena parte de esa cifra sirva como premio para sus futbolistas. Por otro lado, habrá un monto que aún no fue anunciado que se distribuirá entre los 15 mil clubes amateurs del país.

Francia y Argentina jugarán este domingo en el Estadio Lusail para definir al campeón del Mundial de Qatar. Los galos vienen de superar 2-0 a Marruecos en semifinales, mientras que la Albiceleste goleó 3-0 a Croacia en esa instancia.