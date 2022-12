(16 de diciembre del 2022. El Venezolano).- La actriz, locutora, directora y productora teatral Giset Blanco, nacida en Venezuela y actualmente radicada en Miami, es reconocida internacionalmente por una amplia carrera de más de 30 años de experiencia en el mundo del doblaje en español con personajes famosos como Wakko Warner de Animaniacs, Elvira de Tinny Toons, entre muchos otros.



Actualmente se encuentra nominada en la categoría DESTACADA DEMOSTRACIÓN DE PERSONAJE DE ANIMACIÓN MEJOR VOZ EN OFF EN ESPAÑOL en la 9na entrega de los premios “Voice Arts Awards” que organiza la Society of Voice Art and Sciences (SOVAS).

La gala se celebrará el próximo domingo 18 de diciembre de 2022 en los estudios Warner de Los Ángeles, California.

Los premios Society of Voice Art and Sciences (SOVAS) son catalogados como el Oscar de la voz, ya que su propósito es proporcionar un escenario para el reconocimiento internacional de la extraordinaria habilidad y el arte que implica la actuación de la voz en off.