(14 de diciembre del 2022. El Venezolano).- Bajo el lema «10 Años Juntos», Televisa Univision trae a la audiencia hispana la décima edición de Teletón USA, con 17 horas de presentaciones musicales, entre las que se encuentran exponentes como Maluma, Sebastián Yatra y J Balvin.

A partir del sábado 17 de diciembre a las 10 a.m. ET / 7 a.m. PT, el evento se transmitirá en vivo por Univision con una transmisión simultánea en Galavisión en EE.UU. y por ViX para toda América Latina, se indicó mediante un comunicado.

El evento de este año contará con un emotivo espectáculo musical de apertura, y varias actuaciones imperdibles de Banda El Recodo, Banda Los Recoditos, Banda MS, Chiquis, El Dasa, Gente de Zona, Joss Favela, Los Ángeles Azules, Luis Coronel, Maria Becerra, Mau y Ricky, Natalia Jiménez, Pablo Montero, Paulina Rubio, y Raymix.

“Estamos orgullosos de celebrar una década de TeletonUSA, un hito especial que refleja el compromiso de TelevisaUnivision con la comunidad hispana y habla de nuestro legado de servicio”, dijo Ignacio Meyer, presidente de U.S. Networks en TelevisaUnivision.

“Con una programación emocionante y cuidadosamente seleccionada, la transmisión de este año tiene como objetivo entretener a los televidentes como nunca antes y movilizarlos para apoyar esta importante causa que cambiará la vida de cientos de niños con discapacidades y sus familias”, añadió reseñó Miami Diario.

Los presentadores de este año incluyen a las personalidades de Univision Karla Martinez, Raúl González, Borja Voces, Rafael Araneda, Maity Interiano, y El Dasa a quienes se unirán Galilea Montijo, Carolina Sarassa, Lindsay Casinelli, Chiqui Delgado, Alan Tacher, Jomari Goyso, Tony Dandrades, Karina Banda, y Jose Figueroa como copresentadores.