(13 de diciembre del 2022. El Venezolano).- La cantante y actriz Lady Gaga demostró lo fan que es de la serie de Merlina en Netflix, al compartir su propia versión de la coreografía.

La serie de Merlina se encuentra en boca de todos y su secuencia de baile se ha hecho viral y ha llenado Internet de fans repitiendo los pasos de Jenna Ortega.

A través de su cuenta en TikTok, Lady Gaga publicó un video en el que primero aparece caracterizándose como el personaje de la familia Addams.

En el video, cuya descripción dice “Blody Wednesday”, Gaga se muestra bailando desenfadada la coreografía.

Lo comentarios de sus seguidores se llenaron de elogios para la también ganadora del Óscar a la mejor canción por la película que también protagonizó junto a Bradley Cooper, “Shallow”.

«Esto es inesperado e icónico. Te amamos Lady Gaga». «Nada más icónico que Gaga haciendo el trend de su canción», son algunos de los comentarios que dejaron los admiradores en el video.

El “Merlina Challenge”

Este baile que se hizo tan famoso, fue montado por la propia Jenna Ortega. Al menos así lo confesó la actriz quien dice haberse inventado toda la coreografía por cuenta propia, por lo que le resultó bastante sorprendente que se volviera tan viral.

Al ser consultada sobre el origen del baile, Ortega dijo “de hecho, me sentí muy insegura acerca de esto. Lo coreografié yo misma y creo que es muy obvio que no soy bailarina o coreógrafa. Solo me inspiré en videos de niños góticos bailando en clubes en los años 80”.

En el cuarto episodio de la serie llamado “Qué noche la de ese día”, los alumnos de Nevermore acuden al baile de Rave’N, donde “Merlina” realiza unos llamativos pasos de baile al ritmo de “Goo Goo Muck” de The Cramps.