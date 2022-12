(13 de diciembre del 2022. El Venezolano).- Después de alcanzar máximos de 40 años durante el verano, los aumentos de precios en los EE. UU. ahora están disminuyendo de manera constante.

La inflación al consumidor se desaceleró al 7,1% en noviembre respecto al año anterior y al 0,1% desde octubre, dijo el gobierno el martes. Excluyendo los volátiles precios de los alimentos y la energía, la llamada inflación subyacente aumentó un 6% en los últimos 12 meses y un 0,2% desde octubre.

Aunque la inflación se está desacelerando, los precios siguen siendo elevados, especialmente en el caso de los alimentos y muchos servicios.

Esto es lo que necesita saber:

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LA INFLACIÓN?

En los últimos meses, ha habido un cambio en la inflación de bienes a servicios.

En general, eso significa que los precios de los bienes y la gasolina están aumentando más lentamente que los precios de cosas como salir a cenar, viajar, atención médica, servicios financieros y hospitalidad. Los precios de los automóviles, muebles y electrodomésticos usados ​​se han moderado.

Los precios de los alimentos son una excepción, impulsados ​​por huevos, verduras y pollo más caros.

Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide, señaló que los precios de los bienes básicos, una vez que se excluyen los alimentos y la energía, se han desacelerado drásticamente. Pero los precios de los servicios, excluyendo la energía, se han mantenido cerca de un máximo de 40 años.

¿QUÉ CONTRIBUYE A LA FRENACIÓN DE LA INFLACIÓN?

Los precios promedio de la gasolina han caído de $5 por galón en junio a tan solo $3,26 por galón, según AAA, por debajo del promedio de hace un año.

Los enredos de la cadena de suministro también están llegando a su fin . Los puertos han eliminado los retrasos en los envíos. Y el costo de enviar un contenedor de carga desde Asia ha vuelto a su precio anterior a la pandemia.

La serie de aumentos agresivos de las tasas de interés de la Reserva Federal también ha creado una presión a la baja sobre los precios al hacer que los préstamos sean cada vez más caros.

¿POR QUÉ LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS SUBEN MÁS QUE LOS PRECIOS DE LOS BIENES?

Parte de esto es el cambio en curso de la era de la pandemia, cuando millones de estadounidenses se mantuvieron alejados de los restaurantes, pospusieron las vacaciones y dejaron de ir a conciertos o al cine. Ahora, a medida que el COVID-19 se desvanece, las personas están recuperando el tiempo perdido viajando y cenando fuera nuevamente.

Al mismo tiempo, el gasto en bienes como bicicletas estáticas, muebles y automóviles se disparó durante la pandemia, pero ahora está disminuyendo.

Algunos economistas señalan que el aumento de los salarios es la causa principal del aumento de los costos de los servicios, ya que los empleadores trasladan el mayor costo de la mano de obra a los consumidores.

Otros dicen que las empresas han visto que los consumidores están dispuestos a absorber precios cada vez más altos en los últimos meses. A medida que los costos de cosas como el envío se han aliviado, las corporaciones no siempre han pasado esos ahorros a los consumidores.

“Si las empresas no sienten la presión y no necesitan hacer descuentos, no lo harán”, dijo Bostjancic. “Han logrado cierto poder de fijación de precios, y ha sido bueno para el resultado final. Se han beneficiado bastante y quieren mantener ese poder de fijación de precios el mayor tiempo posible. Mientras el consumidor soporte esos precios, eso no cambiará”, reportó Local 10.

¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO PARA LAS TASAS DE INTERÉS?

De alguna manera, la Reserva Federal está mejor preparada para combatir la inflación de bienes que la inflación de servicios. Cuando las personas compran artículos caros como electrodomésticos, automóviles o muebles, a menudo piden dinero prestado para hacerlo. Una tasa de interés alta aumenta el costo de los préstamos, lo que frena esas compras. La Fed tiene un camino menos claro para afectar el precio de los servicios.

Entonces, mientras la inflación en el sector de bienes se está desacelerando, la inflación en el sector de servicios podría resultar más obstinada. A medida que las personas gastan los ahorros que acumularon durante la pandemia, la demanda puede disminuir. Pero hasta que esos ahorros se agoten significativamente, o la deuda alcance niveles inmanejables, el gasto puede continuar.

Dicho esto, la tasa de referencia a corto plazo de la Fed afecta las tasas de préstamos en toda la economía. El banco central ya ha debilitado significativamente el mercado de la vivienda con su política monetaria más estricta.

El presidente Jerome Powell ha dejado en claro que la Fed aumentará su tasa clave en un incremento menor cuando se reúna el miércoles. Los inversores prevén una subida de medio punto de la Fed, tras cuatro subidas consecutivas de tres cuartos de punto.

¿A DÓNDE VA LA INFLACIÓN A PARTIR DE AQUÍ?

Powell sugirió que los costos de la vivienda, que han sido un importante impulsor de la inflación, deberían comenzar a disminuir el próximo año, incluido el alquiler.

Y Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, sugirió que el impulso detrás de la inflación seguirá disminuyendo en 2023.

“Esperamos ver una presión a la baja continua en el frente de los bienes y los precios de la energía en los próximos 12 meses”, dijo Daco. “Por el lado de los servicios, esperamos ver algunas presiones a la baja, con menos demanda de viajes y ocio con el tiempo”.

Daco predijo que también habrá presión a la baja sobre los costos de la vivienda.

ENTONCES, ¿CUÁN BAJO PUEDE LLEGAR LA INFLACIÓN?

La Fed establece un objetivo para mantener la inflación anual en un promedio de alrededor del 2 por ciento. Antes de que ocurriera la pandemia, la inflación era tan persistentemente baja que el banco central tuvo problemas para elevarla incluso al 2%. (La inflación demasiado baja puede ralentizar el crecimiento económico al hacer que las personas retrasen las compras si creen que pueden comprar un producto a un precio más bajo más adelante).

Algunos economistas ahora sugieren que la Reserva Federal no podrá volver a bajar la inflación al 2% en el corto plazo, y podrían concluir, en cambio, que una meta de inflación un poco más alta es más realista.

SI LA INFLACIÓN SE ESTÁ DISMINUYENDO, ¿POR QUÉ TODAVÍA SE SIENTE DOLOROSA?

Los salarios no se han mantenido al nivel de los precios, y los hogares de bajos ingresos, que gastan desproporcionadamente más en vivienda, combustible y alimentos, han sido los más afectados.

“No somos iguales frente a la inflación”, dijo Daco. “En todo caso, la inflación tiende a exacerbar las desigualdades”.

Estos factores pueden conducir a una recuperación en “forma de K”, en la que el desempeño de las diferentes partes de la economía diverge como los brazos de la letra “K”. En este escenario, algunas partes de la economía pueden experimentar un fuerte crecimiento mientras que otras continúan cayendo.

“Hay un efecto de riqueza”, dijo Bostjancic de Nationwide. “Los hogares de ingresos medios y altos tienen más ahorros relacionados con la pandemia. Siempre tienen más protección para resistir las recesiones que otros grupos de ingresos”.

Es posible que los hogares de ingresos bajos y medianos ya hayan agotado sus reservas, señaló Bostjancic, y ahora carecen de los ahorros para hacer frente tanto a los precios más altos como a las tasas de interés más altas.

“Aunque han visto aumentos salariales, están rezagados con respecto a la inflación”, dijo. “Así que hemos visto a más personas recurriendo al crédito. No estamos viendo morosidad total, pero la gente se está atrasando en los pagos, lo que indica que hay estrés en el consumidor”.

¿AÚN HAY RIESGO DE RECESIÓN?

Daco indicó que una recesión no se avecina en el horizonte cercano.

“Hemos visto resiliencia tanto por parte de los consumidores estadounidenses como de los ejecutivos de negocios”, dijo. “Las empresas no han procedido con despidos masivos. A partir de ahora, no estamos en una recesión, pero estamos viendo más dudas y discreción cuando se trata de decisiones de contratación y compra”.