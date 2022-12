(13 de diciembre del 2022. El Venezolano).- Tras la injusta muerte de la joven kurda de 22 años, Mahsa Amin, por violar las normas de vestimenta y después de haber sido detenida por la policía, cientos de protestas se han suscitado en un país que se encuentra viviendo un clima tenso.

Es por ello que el gobierno está castigando a aquellas personas que han hecho campaña a favor de los derechos de las mujeres y la libertad de ellas en la nación. El último de ellos ha sido el exfutbolista de 26 años de edad, Amir Nasr-Azadani, condenado a la horca de acuerdo a lo que reseña US.AS.

El futbolista sufriría el mismo destino que el luchador de wrestling Majid Reza Rahnavard. Él fue ejecutado públicamente por participar en las masivas protestas y liderar las marchas por Mahsa Amini “creando terror”. Tras ser detenido por “su guerra contra Dios” fue ejecutado públicamente en la horca como castigo.

Después de enterarse de la sanción que le espera a Azdani, FIFPRO se pronunció a través de las redes sociales y pidió que le quitaran el castigo de manera inmediata al exjugador condenado a morir por apoyar los derechos de la mujer.

“FIFPRO está conmocionado y asqueado por los informes de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo” escribieron en las redes sociales.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022