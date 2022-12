(13 de diciembre del 2022. El Venezolano).- El magnate Elon Musk fue abucheado la noche del domingo por un grupo de personas, y aplaudido por otros, al subir a un escenario donde había sido invitado por el humorista Dave Chapelle en San Francisco, esto se hizo viral en las redes sociales. Se pudo escuchar a la multitud abuchear a Musk durante varios minutos.

“Ovaciones y abucheos, por lo que veo”, dijo Chappelle cuando Musk se desplazaba por el escenario. “No esperabas esto, ¿verdad?”, Musk le preguntó a Chappelle mientras los abucheos sonaban de fondo.

“Parece que algunas de las personas a las que despediste están en la audiencia”, bromeó Chappelle y luego intentó volver a animar a la gente diciendo que los que abucheaban eran porque tenían “asientos terribles”. No obstante, los abucheos siguieron durante varios minutos y Musk solo dijo durante ese tiempo: “Gracias por invitarme”, reseña El Carabobeño.

Luego, el también fundador de SpaceX preguntó: “Dave ¿Qué digo?” y Chappelle le respondió: “No digas nada. ¿Oyes ese sonido, Elon? Ese es el sonido de los disturbios civiles pendientes”.

Ante todo esto, Musk lanzó un tuit el lunes asegurando que, “técnicamente” recibió un “90 % de aplausos y un 10 % de abucheos”, aunque el video parece indicar lo contrario.

The original account that posted it has disappeared (either because the fanboys have been sicced on it or something more nefarious, not sure which), so here’s Elon Musk being booed at a Dave Chapelle gig last night pic.twitter.com/mpz5jFcyQB

— Chris Stokel-Walker ~ @[email protected] (@stokel) December 12, 2022