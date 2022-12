(11 de diciembre del 2022. El Venezolano).- EL Triunfo del senador demócrata Raphael Warnock en Georgia no sólo consolida la victoria y máxima democrática en el senado, sino que es un hecho histórico, pues desde 1934, (para ser exactos 88 años) no suceda que un gobierno obtuviera la mayoría en el senado norteamericano. Esto tiene dos lecturas básicas: 1.- La decadencia de Trump que es más que evidente, que pudiera seguir el ejemplo del íntimo amigo de su parthner Marco Rubio, el cuestionado David Rivero y 2.- La gran habilidad política del presidente Biden que convirtió las elecciones de medio término en una elección que se confrontaban dos visiones de gobierno y no en un referéndum como tradicionalmente sucede en estas elecciones y de allí que logró motivar a mujeres y jóvenes a que salieran a votar y lo ha logrado. Es que casi 50 años de vida política no pasan en vano…

Por Oswaldo Muñoz

DAVID Rivero (quien al mejor estilo de Trump había logrado evadir la justicia) por fin es detenido y enfrenta 9 cargos de los cuales tendrá que sortear mucha habilidad y suerte para salir “ bien parado”. Nosotros creemos que cantará más que el maestro Simon Diaz en sus buenos tiempos y de s allí que personeros del la política local y de la oposición venezolana deberían estar preocupados para cuando se abra él sobre y se procese lo que ahí aparece. Los conocedores de este oficio, aseguran que el mencionado senador 1, pudiera ser un actual senador reelecto de la Florida a quien le unen cercanos, afectivos e íntimos lazos de amistad. Habría que ver si este senador 1 (que nos dicen le gusta mucho el dinero) no haya recibido ni un dólar de los 20 millones que recibió RIvera. Habría que esperar para ver cuál es la verdad. En un video publicado por CBS News pareciera comprometer la participación de Rubio en esa “negociación” porque como decimos arriba es un amante desaforado del dinero y además su amistad con el autor se los hechos. El tiempo nos dirá la verdad sobre todo esto. Por cierto RIvera quien tuvo una muy gris actuación como representante y que ha estado vinculado a varios casos de corrupción, se hizo medianamente conocer en la comunidad venezolana cuando por iniciativa de la pareja que tenía para ese momento, promovió y entregó unos reconocimientos por los demás muy cuestionados y al parecer mis costoso$$$…

D O R A L se juega su futuro y en manos de los electores estará saber elegir por un cambio que nos traiga no sólo un nuevo liderazgo sino nuevas propuestas. Fraga, Pineyro y Pérez interpretan esa votación y voluntad de cambio. Por cierto el líder Carlos Pereira ha decidido apoyar a esta trilogía de candidatos por considerar que es lo mejor para la ciudad. Esperemos así sea… SE acabó el espacio, no se olviden que con Dios somos mayoría y mil gracias por NO FUMAR