(10 de diciembre del 2022. El Venezolano).- Grant Wahl, uno de los periodistas deportivos de más renombre en Estados Unidos, falleció en la madrugada del sábado cuando cubría el partido entre Argentina y Holanda en la Copa del Mundo. Tenía 48 años.

Los reporteros estadounidenses que se encontraban sentados cerca de él dijeron que Wahl se desplomó en su asiento del palco de prensa en el estadio Lusail durante la prórroga del encuentro y solicitaron ayuda. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato, añadieron.

“Recibió in situ atención médica de urgencia inmediata, que continuó mientras era trasladado en ambulancia al Hospital General Hamad”, explicó el comité organizador del Mundial en un comunicado que no explicó la causa de la muerte. “Estamos en contacto con la embajada de Estados Unidos y con las autoridades locales pertinentes para garantizar que el proceso de repatriación del cuerpo se realiza de acuerdo con los deseos de la familia”.

Wahl, que cubría su octava Copa del Mundo, escribió el lunes en su web que durante su estancia en Qatar había visitado una clínica.

“Mi cuerpo finalmente se ha indispuesto. Tres semanas de dormir poco, mucha tensión y bastante carga de trabajo pueden hacerle esto a uno”, contó Wahl. “Lo que había sido un resfrío en los últimos 10 días se convirtió en algo más severo la noche del partido entre Estados Unidos y Holanda, y pude sentir un nuevo nivel de presión y malestar en la parte superior de mi pecho”.

Wahl apuntó que dio negativo al COVID-19 y que buscó tratamiento para sus síntomas.

“Hoy fui a la clínica del centro de prensa y dijeron que podría tener bronquitis. Me dieron un tratamiento de antibióticos y un jarabe fuerte para la tos y ya me siento algo mejor pocas horas después. Pero todavía: No estoy bien”, escribió, reseñó AP.

Wahl tuiteó el miércoles que había celebrado su cumpleaños ese día.

“Siempre podíamos contar con Grant para que nos brindara sus historias perspicaces y entretenidas sobre nuestro deporte y sus principales protagonistas”, dijo la Federación de Fútbol de Estados Unidos en un comunicado. “La convicción de Grant en el poder del deporte para conseguir avances en los derechos humanos fue y quedará como una inspiración para todos. Grant convirtió el fútbol en el trabajo de su vida y estamos devastados porque él y su brillante redacción ya no estén entre nosotros”.