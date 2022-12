(10 de diciembre del 2022. El Venezolano).- El legislador Guido Bellido dijo que el expresidente Pedro Castillo “no se acuerda” de las circunstancias en las que leyó el comunicado en el que anunciaba el cierre inconstitucional del Congreso y disponía medidas para la instauración de un gobierno dictatorial.

En dialogo con la prensa, a su salida de la Dinoes, en donde se reunió con Castillo Terrones, Bellido Ugarte dijo que hubo un complot contra el exmandatario para hacerlo leer el documento que anunciaba el cierre del Parlamento, con la finalidad de propiciar la vacancia.

“No sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no recuerda. Lamentablemente la investigación aclarará, el presidente con sus propias palabras dice que no se acuerda, él dice que no se acuerda”, refirió a los medios.

“Dice que no se recuerda de lo que ha podido pasar, [¿Por qué leyó ese comunicado?] eso es lo que no recuerda. El presidente dice que no se acuerda, no sé, ahorita él está bien, está tranquilo, dice que no se acuerda, lo que me dice es que no se acuerda bien, necesitamos la libertad de Pedro Castillo, nosotros vamos a exigir que el presidente esté en libertad, él tiene que decir su verdad al país”, aseveró, reseñó El Comercio de Perú.