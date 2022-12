(10 de diciembre del 2022. El Venezolano).- Portugal quedó eliminado en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 tras caer ante Marruecos en un partido en el que parte de la atención giró nuevamente en torno a la suplencia de Cristiano Ronaldo. Tras el pitazo final que consumó el adiós de la selección lusa, la novia de CR7, Georgina Rodríguez, realizó un polémico posteo en sus redes sociales en el que despachó su furia contra el entrenador del combinado portugués, Fernando Santos.

La modelo argentina arremetió contra el DT por enviar otra vez a su marido al banco de suplentes. Tal como había ocurrido frente a Suiza por los octavos de final, Santos volvió a inclinarse hoy por Gonçalo Ramos como centrodelantero titular. El estratega había explicado que la modificación se debió a una decisión táctica y el delantero del Benfica le había respondido con creces: hizo tres goles en la victoria ante los suizos. Por eso, este sábado fue de la partida, reseñó Infobae.

Cristiano Ronaldo recién ingresó a los 51 minutos, cuando su equipo ya estaba abajo del marcador. Pese a que tuvo una ocasión de gol, no pudo revertir el resultado y al final abandonó el campo de juego entre lágrimas, sabiendo que casi con seguridad fue su última participación mundialista y, en consecuencia, su última oportunidad de alzarse con el trofeo más deseado.

“Hoy, tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo por el que tienes tantas palabras de admiración y tanto respeto. El mismo amigo que al ponerte en el campo vio cómo todo cambiaba, pero ya era tarde”, comenzó su reflexión Georgina Rodríguez en su cuenta de Instagram. La mujer no solo apuntó contra Santos. En su posteo también deslizó una crítica al goleador: le achacó su estima hacia el entrenador. “No puedes subestimar al mejor jugador del mundo y el arma más poderosa que tienes, así como no puedes defender a alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones, hoy no perdemos, hoy aprendemos”, concluyó sus palabras.

La publicación de Georgina Rodríguez

Rodríguez ya había expresado su descontento después del partido ante Suiza. Aquella vez lamentó no observarlo en la totalidad del encuentro: “Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos”.