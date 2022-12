(08 de diciembre del 2022. El Venezolano).- Después de enfrentar problemas de salud a lo largo de los años, Céline Dion ahora recibe un duro diagnóstico.

La cantante de 54 años compartió con sus seguidores que, tiene el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico “muy raro” que puede causar espasmos musculares, reseñó Flowmag.

“Como saben, siempre he sido un libro abierto”, dijo Dion en su video de Instagram. Agregó así que, “no estaba lista para decir nada antes, pero estoy lista ahora. He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando”.

Aclaró además que ella y su equipo todavía están aprendiendo sobre esta afección, ahora sabe que ha sido la causa de los espasmos que ha estado teniendo.

Dion agregó que cantar es todo lo que sabe y es lo que ha hecho toda su vida. “Y es lo que más me gusta hacer” por lo que fue enfática en decir: “Los extraño mucho”.