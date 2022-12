(07 de diciembre del 2022. El Venezolano).- Barbara Gillman, pionera de arte de South Beach. Los clubes nocturnos gays de principios de la década de 2000. El círculo de tambores que sigue dando la bienvenida a la luna llena. Estos lugares y experiencias de Miami Beach son las estrellas de los nuevos cortometrajes que se estrenarán en el Culture Crawl de Miami Beach el 15 de diciembre.

A principios de año, Oolite Arts y la ciudad de Miami Beach hicieron un llamamiento a los cineastas de Miami para que mostraran su afecto por la ciudad participando en el concurso de cine “Local Love Letters” (Cartas de amor a la ciudad). Nueve ganadores recibieron 5.000 dólares cada uno para desarrollar un cortometraje de 3 a 5 minutos con Miami Beach como telón de fondo.

Las películas se estrenarán gratuitamente de 19.00 a 21.00 horas al aire libre en el SoundScape Park de la New World Symphony. Tanto narrativas como documentales, las películas llevan al espectador a través de los lugares, presentes y pasados, que conforman Miami Beach. En una de ellas se narran tres capítulos de la vida de una familia haitiana a orillas de North Beach. En otra, una pareja recuerda cómo se conocieron cuando un loro se les acercó demasiado en Lincoln Road, obligándoles a cruzarse.

El concurso, financiado por la Lynn and Louis Wolfson II Family Foundation, es una de las diversas formas en que Oolite Arts ayuda a impulsar las carreras de los cineastas locales.



“Como organización artística centrada en las artes cinematográficas, nos encanta encontrar formas de ayudar a impulsar las carreras de los cineastas independientes”, declaró Dennis Scholl, presidente y director general de Oolite Arts. “A través de una asociación con la ciudad y el apoyo de la Lynn and Louis Wolfson II Family Foundation, estamos encantados de proporcionar a los cineastas otra plataforma para contar sus historias.”



“Cada una de estas películas muestra aspectos de Miami Beach que hacen que nuestra ciudad sea única”, observó el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber. “En conjunto, ponen de relieve por qué Miami Beach es uno de los grandes destinos culturales del mundo”.



Las películas incluidas son:

Fire Moon Rising (Felipe Aguilar): El latido del corazón de Miami se revitaliza cada luna llena, ya que ilumina un círculo de tambores “secreto” de la playa. Únase a una multitud ecléctica en un viaje poderoso, percusivo y ardiente.

It Had To Be You (Tenías que ser tú) (Juan Barquín): Una pareja recuerda la noche salvaje en South Beach que dio el pistoletazo de salida a su relación de 10 años.

South of Fifth (Karla Caprali): Esta pieza es un corto documental animado que muestra entrevistas con Barbara Gillman, residente de Miami Beach desde hace mucho tiempo y reconocida marchante de arte.

Toxic Beach (Abhi Chatterjee-Dutt): Esta película utiliza las banderas que ondean en las torres de los socorristas advirtiendo a los bañistas sobre la marea como metáfora para explorar todo lo que hay que amar de Miami Beach, y las características de la ciudad que ofrecen una advertencia de bandera roja.

I Care About Your Mailbox (Andrés Giménez): I Care About Your Mailbox sigue a Frey, un joven cuyo amor por los buzones le lleva al corazón de los suburbios de Miami, donde se encuentra con personajes extravagantes y buzones igual de eclécticos.

Cómo hacer una película en Miami (Carla Jerez): Una cineasta local explica cómo hacer una película en Miami en este surrealista documental de sobremesa.

La Vie (Al’lkens Plancher): Tres capítulos de la vida de una pareja haitiana se entrelazan en la orilla de North Miami Beach.

Letter From the Age of Ecocide (Shireen Rahimi): Una mujer prospera en su querido hogar submarino cuando, de repente, la belleza natural que la rodea empieza a deteriorarse. Una sabia narra su proceso de duelo desde otra dimensión, utilizando la antigua poesía de sus antepasados para revelar una historia universal de aceptación radical.

Loveboat Takeout (Melanie Wu): La película es un cortometraje experimental de docu-ficción sobre el antiguo negocio de una familia de inmigrantes, un restaurante chino.