(04 de diciembre del 2022. El Venezolano).- La plataforma de música Spotify dio a conocer lo que es tendencia en canciones, artista y podcast más escuchado en el 2022.

Y con el nombre “Spotify Wrapped 2022” anunció artistas como Taylor Swift y Bad Bunny, quienes vuelven a liderar lo más escuchado. Asimismo otros nombres como Drake, The Weeknd, BTS, Doja Cat, Dua Lipa o Billie Eilish, entre muchos otros.

Al respecto Spotify, indicó que el compositor de Un verano sin ti ha sido el artista más escuchado del mundo por tercer año consecutivo, ya que ha acumulado 18.300 millones de reproducciones en los últimos meses, reseñó Flowmag.

A continuación los rankings proporcionados por Spotify del 2022:

Artistas más escuchados en el mundo en 2022

Bad Bunny

Taylor Swift

Drake

The Weeknd

BTS

Ed Sheeran

Harry Styles

Justin Bieber

Kanye West

Eminem

Artistas femeninas más escuchadas en el mundo en 2022

Taylor Swift

Doja Cat

Dua Lipa

Billie Eilish

Ariana Grande

Rihanna

KAROL G

Olivia Rodrigo

Adele

Lana del Rey

Artistas masculinos más escuchados en el mundo en 2022

Bad Bunny

Drake

The Weeknd

BTS

Ed Sheeran

Harry Styles

Justin Bieber

Kanye West

Eminem

Rauw Alejandro

Canciones más escuchadas en el mundo en 2022

“As It Was” – Harry Styles

“Heat Waves” – Glass Animals

“STAY” – The Kid LAROI (with Justin Bieber)

“Me Porto Bonito” – Bad Bunny, Chencho Corleone

“Tití Me Preguntó” – Bad Bunny

“Cold Heart – PNAU Remix” – Elton John, Dua Lipa

“Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” – Bizarrap, Quevedo

“Enemy” (with JID)” – Imagine Dragons

“Ojitos Lindos” – Bad Bunny, Bomba Estéreo

“Running Up That Hill (A Deal With God)” – Kate Bush

Álbumes más escuchados en el mundo en 2022

“Un Verano Sin Ti” – Bad Bunny

“Harry’s House” – Harry Styles

“SOUR” – Olivia Rodrigo

“=” – Ed Sheeran

“Planet Her (Deluxe)” – Doja Cat

“Future Nostalgia” – Dua Lipa

“Midnights” – Taylor Swift

“YHLQMDLG” – Bad Bunny

“Justice” – Justin Bieber

“Dawn FM” – The Weeknd