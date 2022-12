Caiga Quien Caiga

En opinión de muchos analistas, la plataforma unitaria que participó en la mesa del diálogo en México, obtuvo muy pocos dividendos políticos.

El chavismo, muy bien manejado comunicacionalmente, reforzó su eterna narrativa: Todo es culpa de las sanciones.

Mi óptica intentará alejarse de visiones ideológicas.

El país sale ganando con el acuerdo, pues implica una mejoría económica y la inyección de finanzas que de ser bien dirigidos, coadyuvarán en resolver mucho o poco de la crisis.

Se rompió el cristal, el hielo de una situación que tenía varios años. Sobre todo luego del descarte de la “solución armada”, prometida por Trump y que nunca estuvo dentro de las probabilidades.

Flexibilizar las condiciones para que las trasnacionales petroleras operen en Venezuela, es un avance positivo, aunque para muchos especialistas como Antonio De La Cruz es una “privatización” disimulada de PDVSA.

Incluso la liberación de los 3 mil millones de dólares, no significan nada ante el hecho de la inversión extranjera. Esa cifra es poco para cubrir por ejemplo un año de importaciones de alimentos y tampoco es una cifra para transformar nuestra realidad que requiere unos 58 mil millones de dólares.

Prioridad: el tema energético

La gran dificultad de la economía en Venezuela y el mundo, es el tema energético.

Hacía allí que debíamos centrar los esfuerzos. Su impacto es inmediato.

El descongelamiento de recursos financieros es importante y muchos problemas podrán resolverse. No todos. Ni siquiera la cuarta parte de lo que el país está urgido.

Venezuela en 1998, tenía disponibles 16.000 MW/h de energía y en 2022 tiene apenas unos 11.000 MW/h, en consecuencia con menos energía es imposible recuperar la economía.

El crecimiento económico depende de la energía eléctrica.

No habrá rentabilidad, ni productividad, ni inversión. Es básico para las industrias y los comercios, los servicios.

Es decir, a mi juicio, ese dinero debería ser invertido totalmente en el sector eléctrico.

Su efecto rebote sería inmediato por la movilidad económica que genera.

El populismo

No faltarán los que buscan ganar aplausos señalando la inversión en educación o salud y no estoy afirmando que no los necesiten.

La cuestión es que allí no habrá un retorno que haga sostenible la inversión, mientras que se resuelve un 50% o más del tema eléctrico la actividad económica se fortalecerá, multiplicando inmediatamente los tributos, impuestos, tasas, para financiar la salud, educación, etc.

Alerta:

Esos recursos no deben utilizarse en gasto corriente ni en inversiones que no generen impacto económico transversal. Si eso no forma parte del acuerdo con la supervisión de la ONU, poco avanzaremos.

El asunto de la Chevron:

Las licencias otorgadas si favorecen a la nación. Independiente del pago o no de regalías, reconozco desconocer lo resuelto, pero 12 mil millones de dólares en ese sector, se traducirá en un fuerte movimiento a la economía superior al 6% del PIB actual. El simple hecho de otorgar las licencias es positivo para el país.

Esa inversión definitivamente inyectará dinamismo económico y aumento en la demanda de bienes y servicios.

Aún si Chevron no está autorizada a pagarle al Estado venezolano, lo evidente es que el consorcio petrolero, participa en empresas mixtas que son las obligadas a pagar las regalías al Estado venezolano.

Es innegable que es uno de los pocos aciertos del diálogo. Superior incluso a la obtención de recursos retenidos.

Banco Central de Venezuela

De mucho mayor beneficio que los recursos en comento, sería resolver el problema de la representatividad del BCV a nivel externo.

En el FMI reposan unos 5 mil millones de dólares en derechos de giro retenidos, por la carencia de “legalidad” acerca de quién representa al BCV.

En todo lo demás, el mecanismo esgrimido según el documento de creación de un Fondo Social, creará un nivel experiencial importante de transparencia para la contratación pública, que pudiera ayudarnos a adecentar a los conductores presentes y próximos del Estado. Aquí juega un papel importante la opinión pública seria.

Los nudos gordianos

Dentro del chavismo el ala más radical no ha visto con buenos ojos el acuerdo. A Maduro lo acusan de “neoliberal”, lo cual es exagerado.

Maduro ha llegado donde lo han llevado las circunstancias, la necesidad de sostener un gobierno endeble desde el punto de vista económico y social.

Nicolás a estas alturas, puede darse el lujo de prescindir de muchos beneficios que ha disfrutado. Otros no y reclaman su participación primaria.

Quizá por ello ayer asumió su propia interpretación del acuerdo suscrito en el diálogo.

Es meramente una pose, un simulacro ante el chavismo radical para no desnaturalizar por completo su imagen.

El temor de Nicolás y compañía

Siguen calentando las orejas de la infanta. El error de Lacava le salió costoso, aunque a él eso no le preocupa, pues era público y notorio que no contaba con el visto bueno de Chávez.

María Gabriela, en evidente actitud de rebeldía también arremetió contra uno de sus mentores Rafael Ramírez. No sé si se trata de una simulación convenida.

Para la opinión pública, es inmoral la postura de la hija de Chávez. Para el chavista de a pie es otra cosa. Sus acciones futuras pudieran constituir un auténtico sismo dentro de la corriente “revolucionaria”.

Nuevamente lo triste es que la oposición no atice los esfuerzos hacia el norte de su enemigo, sino a su propia carne.

Enemigos en el gobierno y en la oposición.

Lo acordado en el diálogo tendrá obstáculos en varios sectores.

Son muchos los beneficiados en el chavismo y también en la oposición.

En el gobierno los que gracias a las sanciones y al enfrentamiento contra Estados Unidos, negociaron con sectores adversos a Occidente, logrando un posicionamiento inmejorable.

En la oposición, fundamentalmente los financiados por el gobierno interino, incluidos dueños de medios de comunicación, de portales informativos y personal vario que devenga un buen salario por parte del interinato. Esto pasó, guardando las distancias en Cuba.

Varios perderán su estatus y no me refiero simplemente a un problema de nómina

El mal necesario

Nicolás sabe que no puede retroceder. Intentará mostrarse como el gran ganador y pretenderá como lo ha dicho en ser el intérprete y ejecutor del plan social.

Que lo diga, es normal. Que lo intente es previsible. Que lo logre es difícil.

Es la gran tarea que tiene la oposición. Sobre la base de lo acordado, avanzar.

Hacer entender a la opinión pública en contra, que no es lo mismo negociar con quienes respetan los principios democráticos, que hacerlo con el madurismo.

Si alguien tiene una idea mejor para alterar el estado de cosas, que hable ahora sino que calle para siempre.

Los CaigaQuienCaiga

EL INVIERNO financiero le viene a los beneficiarios del gobierno de “internet”, a partir del 5 de enero del 2023. Movimientos de última hora se realizan para alargar la primavera que hasta el presente ellos han vivido.

DAKA NO ACEPTA BOLÍVARES Clientes de la cadena comercial en Maracay estado Aragua, denuncian que solo aceptan el pago en divisas, situación que causa inconformidad para muchas personas que no manejan ese tipo de moneda en el país, y que aprovechando las diferentes ofertas del viernes negros se quedaron fríos sin poder adquirir los equipos deseados. Lo grave no es eso, sino lo desafiante de su actitud. ¿Será que uno de sus propietarios o accionistas tiene el apoyo del gobierno de Nicolás?

URGENTE A mi whatsapp me llega la siguiente información de una fuente confiable y por demás muy seria: “Voy a aprovechar usar esta ventana para informarle a la familia de oftalmólogos venezolanos que el Servicio de Oftalmología del Hospital Vargas está a punto de cerrar por falta de especialistas y por falta de condiciones para continuar atendiendo pacientes.

Asimismo, el Postgrado de Oftalmología (que actualmente depende de la UCS), está suspendido por esas mismas razones y además por la falta de rendimiento académico de los últimos residentes que hemos tenido (MICs y extranjeros). Estamos en la búsqueda de nuevos especialistas como último intento de rescatar el Servicio antes de su cierre.

La idea es esparcir la noticia entre los postgrados de Oftalmología, por si algún R3 próximo a salir de los distintos postgrados tiene la disposición e interés de tener un cargo hospitalario como especialista, pueden darle mi número (Dr Jose Toledo 04142823687) y que me pasen un mensaje vía WhatsApp para hacer el contacto.

Disculpen que use este medio pero es una información importante que deben conocer todos los colegas oftalmólogos, porque el Hospital Vargas forma parte importante de la Historia de la Oftalmología Venezolana y de allí han egresado muchos colegas que se han destacado aquí y fuera del país y lamentablemente está pasando por horas aciagas.

El Dr. José Toledo es egresado como oftalmólogo del Hospital Universitario de Maracaibo, se graduó de oftalmólogo Pediatra en el Hospital JM de los Ríos y es adjunto del servicio de oftalmología del Hospital Vargas de Caracas. Doy fe de la información que te estoy pasando. El Hospital Vargas de Caracas es el más antiguo de Venezuela y tiene además mucha historia además de ser mi casa de estudio de oftalmología.

Yo al igual que muchos lo máximo que puedo hacer es divulgar por las redes está información.pero se que tú puedes llegar más lejos”.

LOS PRESIDENCIABLES La pelea sigue en los tres que varias veces hemos mencionado. Cesar Pérez asoma ya, un acuerdo con María Corina y está niega todas las encuestas conocidas, salvo la que gana ella. Una gran verdad dice Maria Corina sobre el movimiento silente que puede desbocarse. Lo que no le compro es que el día que eso suceda, no distinguirá a nadie. Vendrán contra todos. Los que han callado y los que únicamente se han dedicado a través de redes y ruedas de prensa a denunciar y que curiosamente el gobierno no los detiene.

CAPRILES será definitivamente el candidato de PJ. Los demás como es usual negocian. El problema es que en Caracas y Miranda ya no manda Primero Justicia. Falcón, Zulia y Táchira tampoco. AD-UNT tiene fuerte presencia en Lara, Carabobo y Aragua. El oriente está muy repartido.

COMPARTO La tesis de que ante una oposición tan fraccionada, lo más necesario sería un gesto de madurez y agotar primero el consenso u otro modelo que haga menos violento la diferencia de opiniones, de simpatías. Si es que realmente hay ganas de ganar. De lo contrario seguiremos igual.

LA LUCHA será contra un gobierno no democrático y contra unas fuerzas armadas actuando como guardia pretoriana del régimen. En Chile se pudo. En Venezuela, no estoy convencido. No con el comportamiento de muchos actores.

