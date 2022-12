(01 de noviembre del 2022. El Venezolano).- Un verdadero partidazo se vivió en el Estadio Kalifa entre Japón y España por el cierre de la última jornada del Grupo F, los nipones sorprendieron a todos y se llevó por el medio a una selección española (2-1) con un segundo tiempo maravilloso.

Los asiáticos supieron en el segundo tiempo como reponerse al gol tempranero de Morata al minuto 11 con el tanto de Doan al 47′ y Tanaka al 51′, lo que los llevó a clasificarse de primeros y dejar a España como segundo, además de con este resultado eliminar a Alemania y Costa Rica que disputaban el encuentro en simultáneo.

Desarrollo del partido:

España comenzó el partido con la tranquilidad que tiene al estar ya clasificada, sale a buscar el encuentro para terminar de primer lugar en su grupo.

Pese a esto, poco a poco tomaba más metros en el área nipona, Morata al 9′ remató de cabeza un centro al área que pudo asegurar el meta Gonda, sin embargo, el delantero español estaba levemente adelantado.

Sin embargo, al minuto 11 el ariete del Atlético de Madrid mandó a guardar el primer tanto español, Morata aprovechó un centro de medido de Azpilicueta para superar el arco japonés.

GR4015. DOHA (CATAR), 01/12/2022.- Álvaro Morata de España celebra un gol hoy, en un partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Japón y España en el estadio Internacional Jalifa en Doha (Catar). EFE/JuanJo Martín

Mientras transcurren los primeros 30 minutos, España toca y toca, mueve las líneas con máxima tranquilidad para buscar el hueco en la defensa de Japón.

Entre toque y toque de España, el partido llegó al final del primer tiempo.

Para el inicio de la segunda parte un aluvión japonés sorprendió a todos, los nipones salieron a la segunda parte con variantes, entraron Doan y Mitoma por Nagatomo y Kubo, lo que hizo que comenzara un nuevo partido.

Doha (Qatar), 12/01/2022.- Ritsu Doan de Japón celebra tras anotar el 1-1 durante el partido de fútbol del grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2022 entre Japón y España en el Estadio Internacional Khalifa en Doha, Qatar, el 01 de diciembre de 2022. (Mundial de Fútbol, ??Japón, España, Catar) EFE/EPA/Neil Hall

Al 48′ tras un error de España en salida, Doan aprovechó para sacar un potente remate que terminó empatando el encuentro.

Japón no desaprovechó el golpe a España y siguió buscando el juego, al 51′ Tanaka empujó el balón en la línea de gol, en un principió fue dado como en posición adelantada, pero tras revisión del VAR, el gol fue convalidado y ahora lo gana España, reportó La Patilla.

Doha (Qatar), 12/01/2022.- Ao Tanaka de Japón anota el gol 2-1 durante el partido de fútbol del grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2022 entre Japón y España en el Estadio Internacional Khalifa en Doha, Qatar, 01 de diciembre de 2022. ( Mundial de Fútbol, ??Japón, España, Catar) EFE/EPA/Abedin Taherkenareh

El técnico Luis Enrique para asegurar su clasificación busca con los cambios de Morata y Nico Williams por Asensio y Ferran Torres.

Mientras transcurre el 65 es más lo de Japón que llega con más peligro, hasta ahora las variantes de Luis Enrique no daban frutos.

España no se quiere arriesgar con el resultado ente Costa Rica y Alemania, así que busca el empate, toca y toca pero no halla por donde crear ocasiones claras. Japón no permite que los españoles consigan los espacios.

Al minuto 89 Dani Olmo perdonó lo que sería el empate para España tras una pared con Ferran Torres, el español disparó blando tomando facilmente Gonda.

España lo siguió intentando pero no halló el camino del empate, Japón se llevó la primera plaza del grupo lo que lo lleva a jugar con Croacia, mientras que España hará lo propio con Marruecos.