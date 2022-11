(29 de noviembre del 2022. El Venezolano).- Tuvieron que pasar aproximadamente 17 años para que Jennifer López y Ben Affleck retomaran su romance. Los actores estaban enfrentando sus respectivas rupturas amorosas cuando, en medio de la pandemia por COVID-19, se pusieron en contacto para saber cómo estaban enfrentando toda la situación sin imaginar que su amor resurgiría de las cenizas y por fin terminaría en boda.

Desde que las estrellas de Hollywood se reencontraron han derrochado miel a donde quiera que van. La situación no cambió después de su enlace matrimonial en julio de 2022, pues se mantienen más cerca que nunca, así lo confirmó la protagonista de Selena (1997) en una entrevista que cedió para Zane Lowe en Apple Music 1.

Los enamorados estuvieron a punto de casarse en 2004 tras dos años de noviazgo, pero terminaron. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin embargo, recordó el duro camino que recorrieron como pareja para poder estar juntos nuevamente. Y es que en 2004 estuvieron a punto de casarse en una boda de ensueño, pero sus diferencias fueron más fuertes y no encontraron otra opción más que terminar su compromiso. Casi dos décadas después, JLo confesó que en aquel entonces pensó que “iba a morir” por tanto sufrimiento.

Fue muy doloroso después de que nos separamos. Una vez que cancelamos esa boda hace 20 años fue la angustia más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir.

La cantante lanzará un nuevo álbum sobre su romance con el protagonista de Batman. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

La intérprete de On the floor, Let’s get loud y Waiting for tonight explicó que ese momento fue tan impactante en su vida que la sumergió en una época donde “no se sentía bien” en el ámbito personal, pero desde que decidieron volver a intentarlo está más feliz que nunca.

“Me envió en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no podía hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz, tiene el final más ‘nunca sucedería en Hollywood’”, dijo.

Toda esta alegría que ha inundado su vida en los últimos meses la inspiró para crear nuevas canciones que mágicamente coinciden con el vigésimo aniversario de This Is Me Lend, un álbum que lanzó en 2002, cuando recién comenzaba su romance con el intérprete de Batman. Por esa razón, su nueva producción discográfica se llamará This Is Me Now y estará disponible en todas las plataformas musicales a partir del viernes 02 de diciembre.

(Foto Instagram: @jlo)

Todo el mensaje del álbum es ‘Este amor existe, este amor es real’, reseñó Infobae.

“Capturamos ese momento cuando me reuní con el amor de mi vida y decidimos que estaríamos juntos para siempre […] si como yo a veces has perdido la esperanza, casi te das por vencido, no lo hagas. El verdadero amor existe y algunas cosas duran para siempre, eso es real. Quiero transmitir ese mensaje al mundo y eso requiere mucha vulnerabilidad”, declaró.

De esta manera, JLo confesó que quiere compartir su romántica historia de amor con Ben Affleck para que todos sus fans mantengan la esperanza de que algún día encontrarán el amor o, en dado caso de que ya estén con alguien, piensen que será para siempre, como un cuento de hadas revolucionado.

Los actores protagonizaron “Gigli” en 2003. (Foto: REUTERS/Fred Prouser)

La segunda oportunidad que se dieron las celebridades va viento en popa, pues tan solo bastaron unos cuantos meses para que reconsideraran estar juntos bajo el matrimonio y aparentemente les ha resultado más fácil acoplarse tanto en el ámbito profesional como personal, pues lograron que sus hijos Max, Emme –fruto del matrimonio que tuvo la cantante con Marc Anthony– Violet, Seraphina y Samuel –hijos de Affleck con Jennifer Garner– aprendan a convivir juntos.