(29 de noviembre del 2022. El Venezolano).- Familiares de un grupo de cubanos, detenidos en centros de inmigración han pedido que las autoridades de EEUU permitan que se queden en el país durante una manifestación frente a las oficinas en la ciudad de Miramar.

Llegaron a la frontera sur de Estados Unidos y según dicen, no pasaron la entrevista de miedo creíble, reseñó Telemundo51.

Yoan Vega, un migrante cubano, destacó que “el gobierno de Estados Unidos lo sabe que en Cuba no hay libertad de expresión. No hay democracia. No hay nada”.

Ahora los migrantes y sus familiares le temen a una deportación. Por eso llegaron hasta aquí, hasta las oficinas de ice en Miramar, con un mensaje.

Yanet, familiar de cubanos detenidos indicó que “queremos una segunda oportunidad para ellos. Ellos no necesitan nada del gobierno, nosotros nos encargamos de todo”.