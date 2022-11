(28 de noviembre del 2022. El Venezolano).- Entre el 01 y el 04 de diciembre de 2022, la galería venezolana ABRA y la galería peruana Vigil Gonzales participarán en la Feria de Arte Pinta Miami 2022, que se llevará a cabo en The Hangar en Coconut Grove (Miami, Florida, Estados Unidos).

En respuesta a la invitación de la curadora Florencia Portocarrero, las galerías latinoamericanas formarán parte de la sección NEXT (booth A4) y compartirán el stand para mostrar el trabajo de Jurgens Portillo (Maracaibo, 1990) y Benjamín Cieza (Lima, 1991). Ambos artistas se enmarcan en la tradición de la pintura sobre lo cotidiano. En palabras de la investigadora Rigel García, “construyen un catálogo de la experiencia diaria, la memoria y el imaginario popular a través de realizaciones pictóricas de sobrado realismo”.

Bajo la curaduría de Florencia Portocarrero, la nueva sección NEXT de Pinta Miami 2022 será una plataforma que permitirá al público de la feria descubrir el arte más reciente de Latinoamérica. Portocarrero propone una estructura curatorial que tiene como base el diálogo y la colaboración entre galerías con artistas y programas emergentes.

La selección de obras de Jurgens Portillo comprende pinturas al óleo sobre madera, que introducen al espectador en una dimensión contemplativa. El artista representa desde una perspectiva sensorial de escenas ordinarias como una cesta de ropa, una fachada, una licuadora, píldoras, patios, etc.

Por otra parte, el conjunto de obras de Benjamín Cieza asoma al público a la cultura visual propia de la década de los 90. El artista reproduce sobre el lienzo fragmentos de su álbum familiar. Capta el imaginario en las fotografías para registrar mediante el óleo peculiaridades de la época. Cuadros que condensan sensibilidad, identidad e historia.

La muestra planteada por la galería ABRA y VIGIL GONZALES en Next, podrá ser apreciada entre el 01 y el 04 de diciembre de 2022. En su decimosexto aniversario, Pinta presenta nuevo concepto, en esta ocasión la programación artística incluye exposiciones diversas e interdisciplinares y secciones cuidadosamente articuladas. Artistas, curadores, galeristas, coleccionistas y amantes del arte se reunirán para destacar el arte moderno y contemporáneo iberoamericano.

Jurgens Portillo (Maracaibo, 1990)

Licenciado en Artes Plásticas, mención Dibujo, por la Universidad del Zulia. En 2012 obtuvo su primer reconocimiento en el Concurso Estudiantil de Artes Visuales, organizado por la Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia. En 2013 recibió el 1° Premio, en la XLI Exposición de Pintura de Intercambio, Sala Gabriel Bracho Tranvía de Maracaibo. Desde entonces ha presentado su trabajo de forma colectiva en diversos espacios: Los Iguanos homenajean a Vitrubio, Centro de Arte Lía Bermúdez (2013); 1º (2015) y 2 º Salón de Jóvenes Artistas (2016) en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia; Seamos Realistas, Centro de Arte Lía Bermúdez (2016); Naturaleza Inmortal, CevazGallery (2017); Lunar, Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo (2017); Esto no es ficción, es amor al color, Aula Magna de la URU (2017). ABRA ha presentado su trabajo individual (Lo sencillo y cotidiano, 2020), colectivamente (Tiempos extraños, 2021) y en ARTBO 2021.

Benjamín Cieza (Lima, 1991)

Bachiller en Pintura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el 2016 participa en el Concurso de dibujo Dos generaciones del Centro Cultural Británico de Lima, Perú. Resulta finalista en la categoría Jóvenes valores. Desde entonces ha participado en múltiples exhibiciones colectivas: Percepciones contemporáneas, Centro Cultural Ccori Wasi (2017); Generación Y, Y Gallery New York (2017); Tómbola de Bisagra en Supersimétrica, Encuentro internacional de proyectos independientes (2017); Tiendecita Vicky y Si él no puede, hazlo tú por él, Victoria Sánchez (2018); Ensayo/Error, Sótano Uno (2019); Carpa Interdimensional, El Garajr (2020); Oasis Paraíso, Proyecto AMIL (2020);Opening exhibition, Estrella Gallery (2021); Equator, Estrella Gallery (2022); Nothing gold can stay, Vigil Gonzales (2022); La casa y la fábrica, Instituto Cultural Peruano Norteamericano (2022). Asimismo, ha expuesto su trabajo de forma individual en tres ocasiones: Un momento, en otra parte, El Garajr (2019); Sigue siendo hoy, Vigil Gonzales (2020); y Subyugado, Vigil Gonzales (2021). Su obra forma parte de colecciones privadas en Latinoamérica y Estados Unidos.