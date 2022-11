(27 de noviembre del 2022. El Venezolano).- La federación de fútbol de Estados Unidos exhibió brevemente la bandera nacional de Irán en las redes sociales sin el emblema de la República Islámica, diciendo que la medida apoya a los manifestantes en Irán antes del partido de la Copa del Mundo de las dos naciones el martes.

El gobierno de Irán reaccionó acusando a Estados Unidos de eliminar el nombre de Dios de su bandera nacional.

La decisión de la Federación de Fútbol de EE. UU. agrega otra tormenta política a la primera Copa del Mundo de Medio Oriente, una que los organizadores esperaban que no tuviera controversias fuera del campo.

También se produce cuando Estados Unidos se enfrenta a Irán en un partido decisivo de la Copa del Mundo, que ya estaba cargado de décadas de enemistad entre los dos países y las protestas en todo el país que ahora desafían al gobierno teocrático de Teherán.

La Federación de Fútbol de EE. UU. dijo en un comunicado el domingo por la mañana que decidió renunciar a la bandera oficial en las cuentas de las redes sociales para mostrar “apoyo a las mujeres en Irán que luchan por los derechos humanos básicos”.

US Soccer eliminó el símbolo de la República Islámica de la bandera de Irán en sus publicaciones en las redes sociales en la Copa del Mundo.

La cuenta de Twitter de la selección masculina de Estados Unidos exhibió una pancarta con los partidos de la escuadra en la fase de grupos, con la bandera iraní únicamente con sus colores verde, blanco y rojo. Lo mismo se pudo ver en una publicación en sus cuentas de Facebook e Instagram que presenta el total de puntos hasta ahora en su grupo.

Para el domingo por la tarde, la bandera normal con el emblema se había restaurado en el banner de Twitter a medida que aumentaba la atención.

“Queríamos mostrar nuestro apoyo a las mujeres en Irán con nuestro gráfico durante 24 horas”, dijo la federación.

La Federación de Fútbol de EE . UU . mostró la bandera oficial iraní en un gráfico que muestra la clasificación del Grupo B en su sitio web.

La breve ausencia del emblema se produce cuando las manifestaciones de meses han desafiado al gobierno de Irán desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, de 22 años , quien había sido detenida por la policía moral del país.

Las protestas han visto al menos 450 personas muertas desde que comenzaron, así como más de 18,000 arrestadas, según Human Rights Activists in Iran, un grupo de defensa que sigue las manifestaciones.

Irán lleva meses sin publicar cifras de muertos o arrestos y alega sin aportar pruebas que las protestas han sido fomentadas por sus enemigos en el extranjero, incluido EE.UU.

Teherán también restringe el acceso de la prensa y ha detenido a más de 63 reporteros y fotógrafos desde que comenzaron las manifestaciones, según el Comité para la Protección de los Periodistas, lo que dificulta mucho más la cobertura de los disturbios, reportó AP.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas y su federación de fútbol no respondieron a una solicitud de comentarios de The Associated Press. Mientras los comentarios se extendían en línea, la televisión estatal iraní describió a la federación estadounidense como “eliminando el símbolo de Alá” de la bandera iraní.

La agencia de noticias semioficial ISNA de Irán citó a Safiollah Fagahanpour, asesor de la Federación de Fútbol de Irán, diciendo que las “medidas tomadas con respecto a la bandera de la República Islámica de Irán son contrarias a la ley” de las competencias de la FIFA.

“Deben ser considerados responsables”, dijo Fagahanpour. “Obviamente quieren afectar el desempeño de Irán contra Estados Unidos al hacer esto”.

El emblema de la República Islámica, diseñado en 1980, tiene cuatro curvas con una espada entre ellas. Representa el dicho islámico: “No hay más dios que Dios”. También se asemeja a un tulipán o loto.

En la parte superior e inferior de la bandera, también hay 22 inscripciones de “Dios es grande”, que honra la fecha en el calendario persa cuando se produjo la Revolución Islámica.

La bandera se ha convertido en un punto de discordia en la Copa del Mundo. Aparentes simpatizantes progubernamentales la han agitado, gritando a los manifestantes por la muerte de Amini. Otros en los partidos ondearon la bandera del león y el sol de Irán, un emblema de su antiguo gobernante, el difunto Shah Mohammad Reza Pahlavi.

Se pudieron ver más fuerzas de seguridad en el último partido de Irán contra Gales. En la capital, Teherán, la policía antidisturbios, la misma que reprime las protestas, ondeó la bandera iraní después de la victoria de Gales, lo que enfureció a los manifestantes.