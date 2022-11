(26 de noviembre del 2022. El Veneolano).- Aparte de la competencia por el título de la Copa del Mundo, uno de los temas más discutidos en el torneo en Qatar es sobre los colores del arcoíris.

En la primera semana del torneo, siete equipos europeos perdieron la batalla por usar brazaletes multicolores de “One Love” durante los partidos de la Copa del Mundo y algunos fanáticos se quejaron de que no se les permitía traer artículos con los colores del arcoíris, un símbolo de los derechos LGBTQ. en los estadios del emirato islámico conservador.

Qatar, donde el sexo gay es ilegal, enfrentó un intenso escrutinio y críticas internacionales en el período previo al torneo por cuestiones de derechos, incluidas preguntas sobre si los visitantes LGBTQ se sentirían seguros y bienvenidos. La nación del Golfo ha dicho que todos son bienvenidos, incluidos los fanáticos LGBTQ, y que garantizaría la seguridad de todos, independientemente de su origen, pero que los visitantes deben respetar la cultura de la nación.

Piara Powar, directora ejecutiva de Fare, el grupo contra la discriminación que informa incidentes dentro y alrededor de los estadios al organismo mundial del fútbol FIFA, dijo que cree que los anfitriones de Qatar sienten que se ha dado demasiado espacio al debate sobre los derechos LGBTQ y que necesitan para reprimir internamente.

“Les hemos hablado sobre las banderas del arco iris y el simbolismo que tiene en todo el mundo, no solo en Europa occidental. Hay latinoamericanos que reconocen eso, hay asiáticos que reconocen la bandera del Orgullo”, dijo Powar, de acuerdo a la agencia AP.

Justo antes de que comenzara el torneo, la FIFA detuvo los planes de siete equipos europeos, incluidos Inglaterra y Alemania, de hacer que sus capitanes jugaran con brazaletes contra la discriminación “One Love”, diciendo que recibirían tarjetas amarillas si lo hacían. La decisión provocó la indignación de algunos en los países involucrados.

Uno de los equipos, Bélgica, tuiteó una foto del equipo el viernes que muestra al capitán Eden Hazard con el brazalete “One Love”. La ministra de Relaciones Exteriores del país, Hadja Lahbib, lo usó cuando vio el partido inaugural de la Copa del Mundo de Bélgica contra Canadá el miércoles.

La ex primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt, se presentó en el partido de Dinamarca contra Túnez con un atuendo con mangas de los colores del arcoíris. En una publicación de Instagram un día después, parecía estar en conflicto con la elección de la ropa.

“He estado reflexionando sobre si mostrarme con los colores del arcoíris en realidad está ayudando a las personas homosexuales y queer en Qatar”, escribió Thorning-Schmidt en la publicación. Se preguntó si podría “empeorar las cosas endureciendo al gobierno de Qatar contra ellos. No sé la respuesta, pero ¿no nos muestra que nada es binario, solo bueno o solo malo?

Algunos fanáticos han dicho que se les pidió que se quitaran y desecharan sus gorras de arcoíris en un estadio de la Copa del Mundo a principios de esta semana a pesar de que la FIFA aseguró antes del torneo que tales artículos estarían permitidos en los estadios.

Justin Martin, un ciudadano estadounidense que vive en Qatar, dijo que sostenía una pequeña bandera del arcoíris en el metro camino al partido inaugural de Estados Unidos contra Gales cuando dos personas que vestían camisetas que los identificaban como voluntarios le pidieron que guardara la bandera. Él no quería.

“Uno de ellos se agitó y… se refirió a mí como ‘repugnante’”, dijo Martin, profesor asociado de periodismo en el Instituto de Estudios de Posgrado de Doha.

En el estadio, sin embargo, una mujer con uniforme de policía de Qatar que estaba registrando su bolso encontró la bandera del arcoíris, la miró y la volvió a guardar, dijo. “En realidad, no se me prohibió traer eso al estadio”.

Martin dijo que anteriormente había usado una camiseta del orgullo en Qatar para ir al supermercado o hacer ejercicio sin ningún problema.

Algunos hinchas de Gales dijeron que se les impidió llevar sombreros de arcoíris al partido contra Estados Unidos, lo que llevó a la federación de fútbol de Gales a plantear el problema a la FIFA, que les aseguró que los símbolos del arcoíris estarían permitidos para el partido del viernes contra Irán.

Laura McAllister, excapitana de Gales que actúa como embajadora de la Copa del Mundo, dijo que ella y otros fanáticos usaron sombreros de arcoíris para el partido del viernes sin problemas. Ella dijo que estaba entre los que se les pidió que se quitaran el sombrero antes del juego anterior con los EE. UU.

El comité organizador de la Copa del Mundo de Qatar no proporcionó respuestas a las preguntas de The Associated Press sobre las instrucciones para la seguridad del estadio y los voluntarios sobre los símbolos del arcoíris.

En abril, un funcionario qatarí sugirió que los aficionados que llevaran banderas del arcoíris podían quitárselas para protegerse de posibles ataques.

El tema se ha debatido con frecuencia en Qatar y el Medio Oriente en general, donde muchos creen que es justo que los visitantes respeten las leyes, costumbres y creencias religiosas del país, al igual que se espera que las personas de la región respeten las reglas de otras naciones cuando viajan. . Otros responden que los temas de derechos son universales y que los deportes deben ser inclusivos.

Antes del torneo, algunos activistas por los derechos LGBTQ trataron de expresar su preocupación sobre cómo se puede tratar a las personas LGBTQ en Qatar después de que finalice la Copa del Mundo. Algunos de ellos también han argumentado que la atención internacional se centró desproporcionadamente en los visitantes y no lo suficiente en las personas LGBTQ en el país.