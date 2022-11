(25 de noviembre del 2022. El Venezolano).- Esté 25 – 26 de Noviembre se reanuda el diálogo de las mentiras en México parte III, entre el régimen de Maduro y la oposición fallida, se verán las mismas caras los de siempre. Preguntó: No sé fastidian?… Así de sopeton lo informo el Presidente Petro.

Por Joaquín Chaparro

En líneas generales el suspenso es un sentimiento de incertidumbre o de ansiedad consecuencia de una disposición que en nuestro caso determina una situación de terror político ejercidad por el régimen…

Por cierto ese sentimiento de terror persecución sumado al complejo de permíteme pensar por ti, no es exclusivo del régimen, también es aplicado por la minoría dominante del G4.

Todo lo que comienza hoy en México es consecuencia de las ordenes directas dadas por sus jefes de esta minoría dominante del G4, que le mueve la colita a Maduro.

Este fraude político avanza progresivamente perfecioando un nuevo acto de violencia a nuestros derechos ciudadanos de ser libres nuevamente.

Queridos lectores les recuerdo una y otra vez:

Que busca Maduro.

1- Levantamientos de las sanciones y la restauración de derechos a activos.,

2- La devolución de cuentas bancarias a PDVSA y el Banco Central.

3- El Oro protegido por el gobierno Ingles.

4- El reconocimiento diplomático de Alex Saab.

5- Dejar claro que no van a entregar y seguirán hasta el 2080 conviviendo con el invento del diálogo de las mentiras, me remito al vídeo difundido por Diosdado sobre la materia tratada en esta opinión……… Por cierto, más claro imposible.

Venezolanos tengamos fe y esperanza aunque todo parezca perdido, nos falta poco para que la oposición real ponga fin a más de 22 años de dominio socialista para avanzar en la profundización de la Democracia, la división de poderes y el fortalecimiento de la libertades individuales y económicas.

He sido un dirigente político con varias facetas, pero una de las que más me ha llamado poderosamente la atención es el área electoral, me cupo el honor de ser el primer presidente de la Junta Electoral del estado Zulia y juramentar como primer gobernador de la descentralización a Osvaldo Álvarez Paz, entre otros.

Mi experiencia me indica que debemos preparar ya nuestra maquinaria electoral, el éxito depende mucho de este trabajo duro para alcanzar el cambio y engrasarlas en las Primarias Presidenciales: SIN TESTIGO ELECTORALES BIEN ADIESTRADO NO HAY VICTORIA.

“No hay daño más grande e irrecuperable en política como el del tiempo perdido” … Que será lo que no entienden………

@joaquinchaparro/ExConcejal de Maracaibo/Abogado/D.C…Democrata Cristiano/Opositor.&