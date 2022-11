(24 de noviembre del 2022. El Venezolano).- El político opositor Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela (SPV) fue entrevistado este miércoles por el periodista Michel Caballero para nuestra agencia de noticias Venezuela News. El sociólogo de origen barinés consideró que es extemporáneo y «un desatino» iniciar desde ya el debate sobre elecciones presidenciales. «Estos manejos gaseosos de la política no hacen sino concentrar el debate en una pequeña élite, en algo que no es el problema de hoy», afirmó.

Dejó claro que el bloqueo es una acción criminal de Estados Unidos contra la nación bolivariana y enfatizó que la oposición hace política desde la fantasía con «actos inconstitucionales» y «golpes de Estado». «De manera real el pueblo sabe que en Venezuela no hay una dictadura», más aún cuando ha habido recurrentes elecciones y hasta subversiones, aclaró a contravía de varios de sus colegas, reseñó Venezuela News.

Foto: Carlos Foucault, Venezuela News

Migración

Además, Claudio Fermín es partidario de que el país experimenta «cierta recuperación económica» y es falso que la migración sea de 7 millones de compatriotas. Cuestionó que gobiernos y dirigentes inflen las cifras para solicitar «ayuda humanitaria» que luego desvían.

«He leído en estas últimas semanas que 7 millones de venezolanos se han ido. No sé, es estadística elemental, un problema de proporcionalidad. Si nosotros somos, en números redondos, 30 millones de venezolanos y se han ido 7 millones, eso equivale al 22%. Yo le pregunto a usted en su comunidad, caserío, edificio, para hacer cierta proporcionalidad ¿Se ha ido de su edificio el 22% de la población?».

«Sí hay emigración, pero no son 7 millones ni 6 ni 5 millones. Eso no es verdad. Lo que pasa es que hay países como Colombia que inflan la cifra de emigrados porque entonces así le piden a Naciones Unidas y a muchas organizaciones no gubernamentales: Mira danos tantos millones para asistir a estos 3 millones de venezolanos que tengo aquí (…) Hay tanta sinvergüenzura alrededor de este tema. Hay muchos dirigentes que también dirán: ‘Yo necesito tantos millones para ayuda humanitaria porque son 200 mil».

Espera, dijo Claudio Fermín, que el diálogo político sea positivo, aunque destaca que varios de quienes concurren a la mesa son tutelados por potencias extranjeras. «Ojalá que el entendimiento no sea con la pequeña élite política que está en México», expresó.