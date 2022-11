(23 de noviembre del 2022. El Venezolano).- El Manchester United dice adiós a Cristiano Ronaldo (37 años). Una semana después de que saliera a la luz la entrevista del delantero portugués en el programa de Piers Morgan, donde criticó a los Glazers, a Ten Hag y a otras figuras del club; el equipo mancuniano ha anunciado de manera abrupta el fin de la relación contractual con Cristiano.

Lo hace de mutuo acuerdo, tal y como se explica en el breve comunicado, en el que el United aprovecha para agradecer a Cristiano su contribución tanto en esta segunda etapa como en su primera etapa. No deja claro, eso sí, cuál será su próximo destino, aunque con el Mundial de Qatar en ciernes parece difícil que se conozca pronto.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de sus dos etapas en Old Trafford, con 145 goles en 346 partidos, y le desea lo mejor a él y a su familia en el futuro. Todo el mundo en el Manchester United sigue centrado en continuar el progreso del equipo bajo la dirección de Erik ten Hag y en trabajar juntos para conseguir el éxito en el campo”.

Por su parte, Cristiano ha publicado otro comunicado a los pocos minutos de conocerse el del United. “Tras las conversaciones con el Manchester United hemos acordado rescindir nuestro contrato antes de tiempo. Amo al United y amo a sus fans, eso nunca cambiará. Sin embargo, siento que es el momento adecuado para buscar un nuevo desafío. Le deseo al equipo todo el éxito para el resto de la temporada y para el futuro”, se despide el astro portugués, reportó AS.

Se va sin nada

Tal y como han informado diferentes medios ingleses y ha confirmado AS, Cristiano no recibirá ninguna compensación económica por terminar su contrato seis meses antes de lo previsto, es decir, seis meses antes de junio de 2023. Y teniendo en cuenta que, con la reducción salarial del 25% por no clasificarse para la Champions, los emolumentos de Cristiano rondaban los 24 millones de euros netos anuales, el jugador podría haber dejado de percibir 12 millones de euros.