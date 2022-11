(22 de octubre del 2022. El Venezolano).- La marca deportiva Hummel creó una camiseta especial para que la selección de Dinamarca utilice durante el Mundial de Qatar y este martes el combinado europeo salió a la cancha con ella. La firma danesa busca con este uniforme protestar por la situación de los derechos humanos en el país árabe.

“Con las nuevas camisetas de la selección danesa hemos querido enviar un doble mensaje. No sólo se inspiran en la Eurocopa 92, rindiendo homenaje al mayor éxito futbolístico de Dinamarca, sino que es también una protesta contra Qatar y su historial con relación a los derechos humanos”, señaló la marca a través de las redes sociales en septiembre, cuando la presentó.

“Por este motivo hemos atenuado todos los detalles de las nuevas camisetas de Dinamarca para el Mundial, incluido nuestro logotipo y los icónicos ‘chevrons’ -los galones en forma de uve característicos en los diseños de la firma-. No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas”, indicó la compañía y agregó:“Apoyamos a la selección danesa hasta el final, pero eso no es lo mismo que apoyar a Catar como país anfitrión. Creemos que el deporte debe unir a la gente y cuando no lo hace queremos hacer una declaración.

La selección danesa preparó así una primera equipación íntegramente roja, que lució contra Túnez, una segunda blanca y una tercera totalmente negra. “El color del luto. El color perfecto para la tercera camiseta de Dinamarca para el Mundial de este año. Queremos hacer una declaración sobre el historial de derechos humanos de Catar y el trato que da a los trabajadores inmigrantes que han construido los estadios del Mundial”, concluyó el mensaje de la marca deportiva.

Dinamarca debutó ante Túnez por el Grupo D (AFP)

Cabe recordar que este Mundial ha sido objeto de investigaciones y críticas debido a la muerte de miles de trabajadores que fallecieron en el proceso de construcción de los estadios. Según el diario The Guardian la cifra de personas que murieron en este proceso es de aproximadamente 6.500, basándose principalmente en los datos proporcionados por los países de origen de los trabajadores: India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Pakistán.

Las principales razones de estas muertes fueron por el trabajo bajo temperaturas de hasta 50º centígrados, jornadas interminables, escasas medidas de seguridad, apenas días de descanso, amenazas de expulsión del país si no se aceptan las condiciones, imposibilidad real de cambiar de empresa, avances en la legislación que no se cumplen y condiciones insalubres en las viviendas.