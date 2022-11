(21 de noviembre del 2022. El Venezolano).- A tres días del debut de la selección de Portugal frente a Ghana dentro del Grupo H, el referente de la selección lusa, Cristiano Ronaldo, fue el protagonista de una rueda de prensa en la que habló de todo: su estado físico, los problemas con el United y la publicidad que llevó a cabo con Lionel Messi.

Sin Cristiano Ronaldo, Portugal goleó en su último amistoso y llega entonado al Mundial Qatar 2022

Los dirigidos por Fernando Santos derrotaron por 4-0 a Nigeria y este viernes partirán rumbo a Doha. El goleador del Manchester United no participó por un malestar estomacal

“El jaque mate lo hacemos en la vida, no sólo en el ajedrez, y lo hago a menudo”, afirmó el ex Real Madrid haciendo referencia a la foto en la que aparece junto al argentino. “No sé cómo ser directo al respecto, pero me gustaría ser el que haga el jaque mate contra él. Sería bonito que ocurriera; ya ocurrió en una partida de ajedrez y en el fútbol sería aún más”.

Cabe remarcar que, si bien ambos cosecharon una infinidad de trofeos, ni el luso ni el argentino tienen en sus vitrinas la Copa del Mundo. En el caso de que se den los resultados, ambas selecciones se podrían cruzar en una hipotética final en Lusail el próximo 18 de diciembre.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron una publicidad juntos

Sin embargo, a pesar de que alguno de los dos cumpla su sueño de levantar el máximo trofeo futbolístico a fin de año, explicó que no cree que eso ponga punto final al debate histórico acerca de quién es el GOAT del fútbol moderno: “No veo las cosas por ahí, a algunos les gusto más y a otros menos. A unos les gustan más las rubias y a otros las morenas”.