(20 de noviembre del 2022. El Venezolano).- El actor estadounidense Jason David Frank, conocido como uno de los originales “Power Rangers”, murió este sábado en Texas, según reveló el portal especializado TMZ. El mánager del artista indicó que estaba deprimido y que se quitó la vida.

Fuentes cercanas al actor de 49 años confirmaron a TMZ que se suicidó.

“Respeten la privacidad de su familia y amigos durante este horrible momento en el que aceptamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso. Amaba mucho a su familia, amigos y fanáticos. Realmente lo extrañaremos”, indicó su representante Justine Hunt, reseñó Infobae.

“Muy triste de escuchar del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en ‘Power Rangers’. Tuve el placer de ser su mánager para las peleas donde compitió. Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo”, expresó Brian Butler-Au en un comunicados en las redes.

De manera similar se pronunció Mike Bronzouilis, quien fue su entrenador. En su mensaje, indicó que el actor se comunicó con él horas antes de que encontraran su cuerpo y que no llegó a tiempo a ponerse en contacto con él. “Descansa en paz, mi hermano. Aún estoy en shock. Me llamó, me dejó un mensaje y demoré demasiado. Jason fue un buen amigo para mi y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammie, y sus hijos”.

El actor Jason David Frank (Photo by Barry King/Alamy Stock Photo)

Por el lado de los actores de la serie original, en un primer momento se pronunció Walter E. Jones, que dio vida al “Power Ranger” negro, Zack Taylor: “No puedo creerlo. Descansa en paz, Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra especial familia”, indicó en referencia a la muerte de la actriz vietnamita Thuy Trang, que dio vida a Trini y que falleció en 2001 por un accidente de tránsito.

“Fue una inspiración para mucha gente. Echaremos mucho de menos su presencia. Es muy triste perder a otro miembro de nuestra familia Ranger. Jason era uno de los mayores bromistas del programa. Tenía un gran sentido del humor. Tuvimos nuestros altibajos, pero me mantuve firme en ser un oído si lo necesitaba. Mis oraciones están con él y su familia. Se lo extrañará”, expresó Walter E. Jones en diálogo con TMZ.

Frank era un peleador de artes marciales mixtas y era experto en Taekwondo, Muay Thai, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu , entre otras disciplinas. Profesionalmente luchó en el ring desde 2008 hasta 2010.