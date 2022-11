(20 de noviembre del 2022. El Venezolano).- Parecer para crear una imagen falsa de la realidad es una de las especialidades del comunista, ya repetí muchas veces que su filosofía es el engaño y el fraude, tomar el poder para someter a un pueblo y beneficiarse, sacar provecho económicamente pues son lo opuesto a lo que pregonan: capitalistas puros y falsos mesías de la igualdad social. Mientras ellos, los narcocatrochavistas se enriquecen, Venezuela vive en crisis económica por las inventadas y supuestas guerras económicas y las sanciones impuestas por los aliados democráticos internacionales, así lo pregonan los capos por los cuatro costados con su narrativa ramplona y así lo repiten los mequetrefes militantes de esa bazofia socialista.

Por José Gregorio Briceño Torrealba

Al mismo tiempo y para mayor contradicción, el capo mayor, rufián de siete suelas, Diosdado Cabello, anunció que una delegación de casi 150 personas del grupo de trabajo ampliado del Foro de Sao Paulo, se está reuniendo en Caracas ayer y hoy, o sea, se concentrarán todas las organizaciones políticas de izquierda de América para seguir planeando las estrategias de expansión del narcomunismo en el mundo.

Los gastos de pasajes, hoteles, comida, trasporte, los está pagando el Fisco Nacional o mejor dicho, todos los venezolanos con sus miserios sueldos y son tan cínicos y descarados que no se cansan de afirmar que no hay dinero para el aumento de salarios, ni para los hospitales e infraestructura de todo el país que está en avanzado deterioro, de hecho algunas instalaciones casi irrecuperables.

Además se dan el lujo, tienen un descaro de tal magnitud que Nicolás Maduro prestó el avión de la aerolínea estatal Conviasa, matrícula YV3535, al narcodictador cubano, Miguel Díaz-Canel, para que realice una gira por Argelia, Rusia, Turquía y China, mientras en Venezuela han muerto por cortes intempestivos de electricidad en los hospitales, más de 220 venezolanos. No les importa la vida de la gente, ni para dotar de plantas eléctricas y garantizar la conexion de equipos de sostenimiento vital a muchos enfermos. Aparte sin contar los cientos de negocios y regalos de los que se siguen beneficiando los chulos del Caribe, entre ellos los casi cien mil (100.000) barriles diarios de petróleo que les regalan, para que aquellos los revendan, es un verdadero saqueo de nuestras riquezas.

Cada vez que analizo esto desde la cárcel del exilio estoy más convencido de que saben que peligra su estabilidad y por eso les llevan un riguroso seguimiento a cada oficial de las Fuerzas Armadas Nacionales, saben que existe un creciente malestar en los mandos medios, por eso no podemos perder la esperanza de que desde allí más temprano que tarde surgirá la verdadera fuerza liberadora de la patria y todos los venezolanos que amamos la libertad tenemos que apoyarlos, esa si es una de las alternativas reales para recobrar la libertad y la democracia. Amanecerá y veremos.

Sin duda ha sido un camino bien tortuoso pero la clave es no desfallecer, no decaer en la denuncia, el enfrentamiento y la procura de cualquier opción para sacarlos de la usurpación del poder; yo continúo haciendolo cada segundo, sin pausa, con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter :@josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook :@josegbricenot2