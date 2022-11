(19 de noviembre del 2022. El Venezolano),. ESTAS elecciones tuvieron una característica muy particular o especial y es que el Presidente Biden logró convertirlas en una elección entre partidos y propuestas y no como tradicionalmente ha sido, que se convertían en un referéndum para el presidente en ejercicio y es por eso que temas como la defensa de la democracia, el aborto y los dreamears tomaron relevancia y junto con la economía fueron los temas principales y allí exactamente en esos temas fue donde el presidente hizo énfasis y logró motivar a mujeres y jóvenes a salir a votar y contar con su voto. Es que casi 50 años haciendo política no pasan en vano…

Por Oswaldo Muñoz

LA CONFRONTACIÓN Trump-DeSantis a nuestro entender le será muy beneficiosa al partido repúblicano, es más creemos que era necesaria, pues la época Trump como lo dicen destacados líderes y analistas republicanos ya

pasó y hay que daré paso a nuevos liderazgos qué perfectamente encarna por ahora DeSantis, sin embargo Florida no es EEUU y seguro que eso lo entiende muy bien el gobernador floridano….

POR PETE Cabrera siempre hemos sentido y sentimos afecto y cariño, además que valoramos mucho su aporte a la Ciudad de Doral, municipalidad que no sólo ayudo a crear sino a la que le ha dedicado buena parte de su vida como servidor público, sin embargo en esta oportunidad creo que no tuvo la mejor elección al decidir endosar a candidatura que representa los intereses de Bermudez su más acérrimo enemigo político, quien no le supo dar valor a la amistad, a la lealtad a la solidaridad que él le brindó por muchos años, a quien debió hacer apoyado en su aspiración como alcalde. Creemos que hubiese sido una decisión más acertada en haberse quedado al margen en esta segunda vuelta si es que Cristi no le gustaba para esa posición.Como siempre respetamos la decisión que se ha tomado…

QATAR inicia su mundial, llevando a cuestas más de 6,500 muertos que se produjeron durante la construcción de los estadios, además de sus política de rechazo a la libertad de las mujeres y como si fuera poco su absurda posición con los miembros de la comunidad gay. La verdad que a la hora del negocio, lo que impera es el dinero, sin importar para nada todas las violaciones que se cometen en ese país. Se critica a las dictaduras pero se convive con ellas cuando los intereses se imponen…

SE CRITICA a los artistas que han ido a Venezuela. Profesamos la democracia pero cuando nos toca aplicarla nos

cuesta mucho, pues en primer lugar debemos respetar la decisión de quienes han ido y seguirán yendo, como de la misma manera respetamos a quienes defienden su posición de no ir. Es que también uno trata de entender como la dirigencia opositora afirma y reafirma que se vive en dictadura pero hay 27 aspirantes a ser candidato de ese sector político a las elecciones de 2024…….. SE acabó el espacio, no se olviden que con Dios somos mayoría y mil gracias por NO FUMAR