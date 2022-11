(18 de noviembre del 2022. El Venezolano).- La española Rosalía ha sido una de las grandes protagonistas en la 23ª edición de los premios Latin Grammy que se llevaron a cabo en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas.

La catalana ya partía con un récord: nada más y nada menos que nueve nominaciones, lo que le convertía en la artista femenina más nominada en una misma ceremonia en la historia de estos premios. Esta edición, tan sólo le había superado Bad Bunny, con un total de10 candidaturas.

Y ahora ha conseguido un nuevo hito: Rosalía es la primera artista hispana en alzarse con el galardón a Mejor Álbum en dos ocasiones. Lo hizo en 2019 por su trabajo el Mal Querer, y ha repetido en 2022 alzándose con el gramófono a Mejor Álbum por MOTOMAMI.

“Este es el disco que más he tenido que pelear para poder hacer. Que más me ha costado hacer. Pero tiré para adelante y es el que más alegrías me ha dado”, explicó la artista bastante emocionada, reseñó Flowmag.

Junto a Mejor álbum, Rosalía se ha llevado a casa los premios Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum, Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Diseño de Empaque, cuatro de los nueve a los que optaba.

Si a estos galardones se le suman los ocho Grammy que ya tiene en su haber, Rosalía acumula un total de 12 gramófonos, superada únicamente por Shakira, con 13, y Natalia Lafourcade con 14.