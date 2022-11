(18 de noviembre del 2022. El Venezolano).- Kamal estaba de pie frente a una tienda con otros trabajadores inmigrantes, después de haber terminado otra agotadora jornada de trabajo, cuando él y, dice, algunos otros fueron detenidos este agosto.

Sin explicación alguna, el joven de 24 años dice que lo metieron en un vehículo y, durante la semana siguiente, lo mantuvieron en una cárcel qatarí, cuya ubicación y nombre desconoce.

“Cuando me arrestaron, no pude decir nada, ni una sola palabra, ya que estaba muy asustado”, dijo a CNN Sport, hablando desde su casa en el sur de Nepal, donde trabaja en una granja desde que fue deportado hace tres meses.

Kamal, CNN cambió los nombres de los trabajadores nepalíes para protegerlos de las represalias, es uno de los muchos trabajadores inmigrantes que quieren contar al mundo sus experiencias en Qatar, un país que este mes será la sede de uno de los mayores y más lucrativos espectáculos deportivos: la Copa del Mundo, un torneo que suele unir al mundo mientras millones de personas ven los espectaculares goles y las celebraciones cuidadosamente coreografiadas.

Será un acontecimiento histórico, la primera Copa del Mundo que se celebra en la región, pero también estará envuelto en la polémica. Gran parte de los preparativos de este torneo se han centrado en asuntos más sobrios, el de los derechos humanos, desde la muerte de los trabajadores inmigrantes y las condiciones que muchos han soportado en Qatar, hasta los derechos del colectivo LGBTQ y de las mujeres.

Kamal afirma que aún no le han pagado la bonificación de 7.000 riales qataríes (unos US$ 1.922) que dice tener derecho a recibir de sus anteriores empleadores, ni los 7.000 riales del seguro por haberse lesionado dos dedos en el trabajo.

“No me dijeron por qué me detenían. La gente está ahí de pie… algunos caminan con sus alimentos, otros están sentados consumiendo productos de tabaco… simplemente te detienen”, añade, antes de explicar que no podía hacer preguntas porque no habla árabe.

Lea completo en CNN.