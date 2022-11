(16 de noviembre del 2022. El Venezolano).- La versión latinoamericana de los reconocimientos The World’s 50 Best Restaurants, un ranking de los mejores restaurantes de América Latina, difundió el listado de casas gastronómicas reconocidas este 2022. Se galardonaron a ocho restaurantes de la Argentina.

Las estrellas del mundo culinario se reunieron en Mérida, Yucatán, para participar en el primer encuentro pleno de la comunidad gastronómica de América Latina desde 2019, con motivo de la presentación de la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2022.

La ceremonia puso de manifiesto la diversidad y la riqueza del panorama culinario de la región, al reconocer la excelencia de los establecimientos de 21 destinos diferentes de la lista, previo a nombrar al restaurante Central, de Lima, como el mejor restaurante de América Latina y el mejor del país andino.

Para dar comienzo a la ceremonia, William Drew, director de contenidos del ranking, declaró: “Estamos encantados de volver a la región con la primera lista regular desde 2020 y nuestra primera celebración plena de la comunidad gastronómica de la región desde 2019. Los últimos tres años han impulsado un cambio significativo en el sector que se ve reflejado en los nuevos restaurantes y destinos destacados en la lista de 2022″.

El primer lugar del ranking lo ocupó un restaurante llamado Central, ubicado en Lima, Peru, y que a su vez fue considerado como el mejor del país andino (Instagram)

El restaurante Central, insignia de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, es una oda a los paisajes, la historia y las tradiciones únicas de Perú, y encabeza la votación anual por primera vez desde 2016.

El galardón se entregó un año después de que Central fuera nombrado The Greatest Restaurant in Latin America 2013-2021 como parte de la extraordinaria lista retrospectiva de Latin America’s 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro.

En los primeros puestos de la clasificación, Central fue acompañado por los restaurantes Don Julio (No.2), en Buenos Aires (nombrado The Best Restaurant in Argentina), y Maido (No.3), en Lima.

La parrilla porteña Don Julio, que en 2020 había alcanzado lo más alto del podio, esta vez tuvo que resignarse al segundo lugar detrás del peruano Central (Franco Fafasuli)

Buenos Aires y Lima continúan su reinado como mecas culinarias con ocho restaurantes en la lista cada una. Además de Don Julio, en el lugar No.2, otras incorporaciones destacadas de la capital argentina fueron Julia (No.50), que apareció por primera vez, y Elena (No.40), que volvió a entrar en la lista.

São Paulo le siguió de cerca con siete entradas, entre ellas A Casa do Porco (No.4), nombrado The Best Restaurant in Brazil, y las nuevas entradas Metzi (No.27), Charco (No.35) y Nelita (No.39). Ciudad de México contó con cinco entradas y Pujol (No.7) volvió a ser nombrado The Best Restaurant in Mexico, reportó Infobae.

La diversidad de la región cobró protagonismo en esta edición con la entrada por primera vez de 10 nuevos restaurantes en la clasificación. Además de la nueva entrada de Buenos Aires y las tres de São Paulo, los restaurantes que debutaron fueron Fauna (No.16), en el Valle de Guadalupe; Villa Torél (No.18), en Ensenada; Arca (No.29), en Tulum; Sublime (No.31) y Diacá (No.47), ambos en Ciudad de Guatemala; y Mesa Franca (No.49), en Bogotá.

El ranking 2022 fue revelado durante una ceremonia que fue transmitida en directo vía streaming a través de YouTube y conducida por el argentino Iván De Pineda (Instagram)

En el transcurso de la noche se anunciaron siete premios especiales. El Gin Mare Art of Hospitality Award se concedió a Oteque, de Río de Janeiro, un restaurante íntimo en el que seis grandes mesas redondas de madera permiten contemplar una cocina abierta y una pecera. Los comensales pueden admirar el trabajo de los chefs a la vez que observan el marisco justo antes de llevarlo al plato.

La ecuatoriana Pía Salazar, del restaurante Nuema, en Quito, fue nombrada Latin America’s Best Pastry Chef. En Nuema, Salazar realiza una variedad de postres elaborados que expresan la biodiversidad de Ecuador, incluido el tradicional turrón, compuesto de barquillos, arroz con leche y turrón, servido con guisantes crujientes salados y deshidratados, helado de miel y manzanas.

El título Beronia Latin America’s Best Sommelier, introducido en 2022, se otorgó a Pablo Rivero, sommelier y propietario del restaurante Don Julio, en Buenos Aires, que fue el ganador como The Best Restaurant in Latin America 2020. La bodega de Rivero cuenta con más de 14.000 etiquetas argentinas, también expuestas en botellas vacías a lo largo de las paredes interiores del edificio del siglo XIX que alberga Don Julio, lo que convierte este espacio rústico en un acogedor santuario del vino.

Guido Tassi, Pablo Rivero y Martín Lukesch de El Preferido de Palermo

Fauna, en el Valle de Guadalupe, fue reconocido con el Highest New Entry Award al debutar en el puesto No.16 tras obtener el One To Watch Award en 2020. Maito, en Ciudad de Panamá, ganó el Highest Climber Award, y subió 36 puestos respecto a la anterior votación de 2020, hasta situarse en el No.6.

Jonatan Gómez Luna, de Le Chique en Cancún, recibió el Estrella Damm Chefs’ Choice Award, con los votos de sus compañeros chefs, por su labor inspiradora en el sector de la hotelería. El menú degustación de Gómez Luna explora los diferentes sabores de México utilizando técnicas de vanguardia y moleculares para deconstruir y transformar los platos tradicionales en nuevas creaciones.

Diacá, en Ciudad de Guatemala, recibió el Flor de Caña Sustainable Restaurant Award por su labor en la creación de redes entre los productores y las cocinas de los restaurantes, que sitúa el respeto a las personas y a los ingredientes autóctonos guatemaltecos en el centro de toda su actividad. Este premio es auditado de forma independiente por la Sustainable Restaurant Association, que califica a los establecimientos que se postulan para el premio en función de una amplia gama de criterios, incluida la responsabilidad medioambiental y social.

En semanas previas, la organización 50 Best Restaurants también dio a conocer un listado de restaurantes que no llegaron a ingresar al top 50 y habían quedado en el top 100

A lo largo de la velada también se rindió homenaje a los ganadores de los premios especiales anunciados previamente. Entre ellos se encuentran Manoella Buffara, conocida como Manu, nombrada Latin America’s Best Female Chef; el defensor de la gastronomía social Rafael Rincón, ganador del Icon Award with Volvo; y el restaurante Ancestral de La Paz, en Bolivia, ganador del American Express One To Watch Award.

El proceso de votación

Los votos de una academia conforman la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants, un barómetro anual del buen comer

El papel de 50 Best en la promoción de los restaurantes y la exhibición del talento culinario sigue siendo más importante que nunca, y continúa apoyando al sector de la hostelería al inspirar a los comensales a buscar experiencias gastronómicas emocionantes.

La academia de la organización está compuesta por más de 300 miembros regionales con derecho a voto, cuya selección se basa en su opinión experta sobre el panorama de la restauración en América Latina. La misma está dividida en cinco regiones: México, Centroamérica, América del Sur (Norte), América del Sur (Sur) y Brasil. Cada una cuenta con votantes seleccionados entre periodistas, críticos gastronómicos, chefs, gastrónomos y gourmets de gran recorrido.

En 2022, cada miembro presentó 10 votos sobre las que consideraba sus mejores experiencias gastronómicas de los 18 meses anteriores. Al menos tres de esos votos debían ir a estaurantes de fuera de su país (los miembros de la academia que no pudieran viajar al extranjero solo podían votar a siete restaurantes de su propio país).

La lista completa

Anualmente se eligen los establecimientos más destacados de la región por la calidad de su gastronomía

1. Central, Lima

2. Don Julio, Buenos Aires

3. Maido, Lima

4. A Casa do Porco, São Paulo

5. El Chato, Bogotá

6. Maito, Ciudad de Panamá

7. Pujol, Ciudad de México

8. Kjolle, Lima

9. Mayta, Lima

10. Boragó, Santiago

50 Best trabaja con la consultora en servicios profesionales Deloitte como su socio oficial de adjudicación independiente para ayudar a proteger la integridad y autenticidad del proceso de votación y la lista resultante

11. Mérito, Lima

12. Oteque, Río de Janeiro

13. Leo, Bogotá

14. Evvai, São Paulo

15. Mishiguene, Buenos Aires

16. Fauna, Valle de Guadalupe

17. Le Chique, Cancún

18. Villa Torél, Ensenada

19. Celele, Cartagena

20. Lasai, Río de Janeiro

El Preferido de Palermo, uno de los elegidos por 50 Best

21. Maní, São Paulo

22. El Preferido de Palermo, Buenos Aires

23. Sud 777, Ciudad de México

24. Nuema, Quito

25. Parador La Huella, José Ignacio

26. Chila, Buenos Aires

27. Metzi, São Paulo

28. Máximo Bistrot, Ciudad de México

29. Arca, Tulum

30. Astrid y Gastón, Lima

Francisco Ruano refleja su personalidad en cada plato que sirve en su restaurante Alcalde, ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

31. Sublime, Ciudad de Guatemala

32. Rafael, Lima

33. D.O.M., São Paulo

34. Pangea, Monterrey

35. Charco, São Paulo

36. Aramburu, Buenos Aires

37. Rosetta, Ciudad de México

38. Osso, Lima

39. Nelita, São Paulo

40. Elena, Buenos Aires

Gran Dabbang fusiona la comida callejera asiática con toques latinoamericanos en un pequeño local “donde los platos hablan por sí solos”, según la reseña de 50 Best Restaurants (Franco Fafasuli)

41. Alcalde, Guadalajara

42. La Docena, Guadalajara

43. Quintonil, Ciudad de México

44. Mil, Moray

45. Gustu, La Paz (Bolivia)

46. Manu, Curitiba

47 Diacá, Ciudad de Guatemala

48. Gran Dabbang, Buenos Aires

49. Mesa Franca, Bogotá

50. Julia, Buenos Aires