(13 de noviembre del 2022. El Venezolano).- DEBEMOS comenzar diciendo que en estas elecciones hubo un gran perdedor y se llama Donald Trump, no solo porque la casi totalidad de los candidatos que apoyo salieron derrotados, sino que ahora tiene a un Ron DeSantis crecido, fortalecido y decidido a correr para ganar la nominación repúblicana, pero además con una altísima posibilidad de ganarla. Por otro lado la llamada marea roja funcionó a la perfección en

Florida, más no así en el resto del país, donde se pensaba que arrasarían a los demócratas, y hasta ahora la proyección dice que los demócratas mantendrán el senado y que dé perder la Cámara de Representantes será por estrecho margen. Lo que si obliga una revisión inmediata es la conducción del partido demócrata en la Florida y en especial en el condado de Miami Dade, donde después de muchísimos años los demócratas pierden las elecciones.

Por Oswaldo Muñoz

Aquí hay que no sólo reconocer el trabajo hecho por el partido repúblicano en el Estado y en Condado, sino lo efectivo que ha sido, y la nuestra más palpable son los resultados. Es importante señalar que el trabajo desarrollado

por los republicanos viene haciéndose hace más de 10 años y no se ha limitado solo a loa procesos electorales, sino organizando jornadas de inscripción, de ciudadanía, talleres de distintas actividades. En política el buen trabajo siempre trae buenos resultados. Felícitamos a los ganadores y que tengan mucho éxito en sus responsabilidades…

TRUMP para bien del partido y por y por ende para el país, debe ser excluido de manera definitiva de cualquier posibilidad de ser candidato. Ahora mismo al mejor estilo de la Cosa Nostra extorsiona y chantajea a DeSantis al extremo que amenaza a contar historias que según la desconocen el matrimonio de De Santis y su esposa Casey. Trump actúa con bajeza, y no es de extrañar pues es es su conducta normal y es muy poco es lo que se le puede pedir a un sujeto de escasa o limitada formación, a un empresario fracasado y a un ser humano de pocos valores

UNO a veces se hace algunas preguntas que no le consigue respuesta lógica, por ejemplo como explicar que un país donde se dice impera una dictadura, donde se afirma que el gobierno controla todo, absolutamente todo, entonces resulta qué hay 27 precandidatos presidenciales que competirán internamente para seleccionar al candidato de

la oposición llamada oficial, y ahí no se contabilizan los candidatos opositores que irán al margen de lo que este sector decida. En verdad que se le da vuelta y cuesta entenderlo…

EL VOTO de los venezolanos en el exterior es una conquista que obtuvimos allá por el año 97/98 y no debe estar en consideración ni mucho menos en dudas, pues es un derecho que nos pertenece y aquí lo urgente y necesario es que la dirigencia política exige al CNE y este a su vez presione y obligue al gobierno a que a través de las oficinas consulares se active el REP para los nuevos votantes y para actualizar a los ya inscritos. Así que esa es la ley y se debe cumplir… SE acabó el espacio, no se olviden que con Dios somos mayoría y mil gracias por NO FUMAR