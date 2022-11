(13 de noviembre del 2022. El Venezolano).- Después de hechas mis investigaciones con bastante ahínco, las declaraciones de personas, quienes manifiestan no solo haber tenido contacto con extraterrestres, incluso haber abordado su nave (Ovni o Platillo Volador) haber viajado en el tiempo y al espacio sideral, supuestamente a uno de los planetas habitados, en el espacio universal solar, en las investigaciones realizadas sobre todo en Chile, Perú y México, donde parece ser los países más visitados por estas naves y sus tripulantes extraterrestres, incluso con fotografías de estos seres Antropomorfos por sus características físicas parecida al de los “MARLAS.”

Por Carlos Méndez Martinez

Como presumiblemente nos llaman a los terrícolas. Son muchos los pilotos, militares y civiles, personas secuestradas y desaparecidas, declaraciones de testigos del planeta, donde han aparecido estos seres y naves diferentes, de hecho la dama Chilena de 90 años de edad, quien ha atestiguado haber visto un Ovni, pone como a dudar en la certeza o no del evento, una cosa rara como un cilindro grande sobre volando la población de IKIRE, en Chile; posteriormente en 1945 y 1947, después del lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre Japón, lanzadas por los norteamericanos, funcionarios de NASA, FBI, CIA, Pentágono, Científicos y empleados que trabajan allí, llegan en aviones, sin identificación, toman los vuelos desde el aeropuerto internacional MC.Carran, que son las únicas naves aéreas que se les permite volar sobre esta zona de GROOM LAKE, en nevada por restricción de vuelo para otros aviones, ahora es llamada “CAJA DE GROOM” o sea (GROOM BOX) o Área 51. Ha sido un área de interés por sus restricciones, ha habido momentos en que miles de personas haya intentado invadirla.

Ante las creencias o comentarios sobre la presencia de Alienígenas y Ovnis en el mundo y creada esta área de la Base 51, para estos estudios Científicos, ha sido de vital interés para las personas de diferentes tipos y procedencia que creen unos y otros no.

He acá la Historia de este poder aéreo, para el Año de 1940 y después de la Segunda Guerra Mundial, como estrategia publicitaria de inteligencia y contrainteligencia, nuevos aviones aerodinámicos, hasta llegar a confundirse con un Platillo Volador, más las cintas cinematográficas de, Hollywood, tipo E.T, Regreso al Futuro y otras, este lapso se denominó Guerra Fría e ingresan al estudio, investigación y ejecución de adelantos electrónicos, mecánicos y armamentistas, dando paso al progreso y diferencias bélicas en base al adelanto tecnológico. Creo haberle dado el sub título perfecto y adecuado a este capítulo, al referirme a un Imperio, como Oculto, que todo coincide con la realidad, el Imperio Astral, por razones obvias y ocultas por que no habían sido revelados gubernamentalmente o por organismos acreditados como la NASA o el Pentágono, hasta hoy.

En este momento se sucede otra situación de esas, que llaman la atención, como las diferencias entre el Antiguo y Nuevo Testamento, en posiciones serias de la vida despues de la muerte, motivo, así como las creencias tanto de científicos, como de las religiones y sus milagros, que habían sido contrapuestas, con lo científico. Más asombroso será la regresión de los humanos a la tierra nuevamente una vez que han fallecido y regresan a su lecho hospitalario. Completamente vivos y sanos.