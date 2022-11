(10 de noviembre del 2022. El Venezolano).- PRIMERA ESTRELLA como entrenador para José María Morr. El joven logra dejar bien en alto los colores del estado Portuguesa, su tierra natal. Trabajo, constancia, disciplina y dedicación, grandes armas para esta hazaña de la organización violeta. El llanero dedicó este gran logro a su mama Amelia, a sus hermanos Jorge Alejandro (que trabaja con el), Simón Miguel y a su hija Amelia Sofía…Brasil cuenta con una verdadera maquinaria y hasta podría darse el lujo de tener tres equipos. En la justa de Qatar será uno de los amplios favoritos, por su jerarquía y calidad de sus grandes figuras como Neymar, Militao, Casemiro, Rodrigo, Vinicius, Raphinha, Danilo, Allison, Lucas, entre otros astros. Están en deuda con sus millones de seguidores, ya que no han podido alcanzar el podio en los últimos cuatro torneos. Tienen una identidad de juego de alto nivel y bien conocida. El estratega Tite posee mucha sabiduría y cuenta con una verdadera maquinaria…El profesor Noel Sanvicente cuando toma una decisión va en serio. Recuerdo que hace tres meses en una amena conversación me dijo: “Te autorizo para que lo publiques, así quede campeón no seguiré en Zamora. Hay muchas cosas en lo que no me cumplieron y me marchare”, y así ocurrió. Al guayanés, le adeudan más de noventa mil dólares por honorarios en Barinas. El exitoso timonel cerró un acuerdo con la Academia Puerto Cabello y espera cosechar buenos resultados con esta divisa, donde se labora bajo mucha presión…Juan Domingo Tolisano es pretendido por varios equipos. El tachirense analiza el panorama junto a sus asistentes. Me informa Jalet Izzi que lo quieren cuatro clubes…

ENORME POTENCIAL el de Ranger Suarez, un pitcher que viene en ascenso, haciendo historia en el tercer encuentro de la final en las Grandes Ligas. El serpentinero lucio inmenso con los Filis, convirtiéndose en el sexto lanzador criollo, que gana un duelo en la Serie Mundial. El zurdo de 26 años tiene un futuro bastante promisor en las mayores. Por cierto que Félix Hernández, ha sido el lanzador venezolano con la mejor efectividad, en una campaña. Lo hizo en la 2014 con los Marineros, cuando finalizó con 2.14…Ronald Acuña compartió con varios niños y jóvenes jugando una partida de chapitas en un barrio de Barquisimeto…

FENOMENAL lo de Max Verstappen, quien rompiera el record de más carreras ganadas en una temporada de la Formula Uno con catorce. La marca estaba en poder de los alemanes Michael Schumacher y Sebastián Vettel, ambos con trece. Y es que definitivamente en la tierra teutona, han nacido los mejores pilotos de la historia. El neerlandés, quien ha sido el más joven en debutar, (lo hizo cuando solo tenía 17 años y 166 días de nacido) tiene argumentos para estar en el nivel de figuras de gran prestigio como también lo fueron Ayrton Senna, Alaint Prost y Lewis Hamilton. Una pieza clave para sus dos títulos ha sido el mexicano Sergio Pérez. …

RICHARD LUGO es el amo y rey de los rebotes en la historia del baloncesto nacional. Sus mejores momentos han sido con Panteras de Miranda y Trotamundos de Carabobo. El centro guariqueño es el líder de por vida en este departamento, con 6035 capturas. Desde hace tres años está radicado en Miami. Su más cercano perseguidor es el anzoatiguense Axiers Sucre…La Súper Liga inicia su accionar a mediados de febrero…Y ya para cerrar tenemos que cargado de inmensa energía para seguir mostrando su inmenso talento, esta de nuevo en Venezuela, el admirado amigo Daniel Sarcos, uno de los grandes animadores del continente, quien disfruta de unas merecidas vacaciones en su amada Maracaibo. Abrazo gigante hermano…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.