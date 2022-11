(09 de noviembre del 2022. El Venezolano).- El programa de scooters de Miami ha sido movilizado y desmovilizado varias veces por la comisión de la ciudad.

Los comisionados debatieron el futuro del programa de scooters durante 20 minutos el 27 de octubre, reportó MiamiTodayNews. Finalmente votaron 3-2 para detener temporalmente el programa y continuar el asunto en su próxima reunión el 17 de noviembre.

Aunque no estaba en el orden del día, el Comisionado Alex Díaz de la Portilla se trasladó a poner fin a las operaciones de scooter citando las preocupaciones de seguridad y una ventaja injusta para el único proveedor que aún participan en el programa piloto. Él quiere un plan de acción completo presentado por el administrador de la ciudad en la próxima reunión.

“No quiero en mi conciencia una muerte o alguien que queda mutilado, o un niño se convierte en parapléjico como he visto, y he analizado las estadísticas no sólo en los EEUU, pero en Europa sobre el peligro de esto“, dijo el comisionado Manolo Reyes, quien votó con el comisionado Joe Carollo y Díaz de la Portilla para suspender el servicio de scooter en la ciudad con tres días de antelación, reseñó Miami Diario

Propuestas de scooters en Miami

Dos propuestas se escucharon el 27 de octubre relacionados con el programa de scooter. En primer lugar, una resolución para adjudicar una solicitud de propuesta a los nuevos proveedores de scooter se aplazó a la próxima reunión sin discusión.

La controversia surgió al escuchar la segunda propuesta, una enmienda al código de la ciudad que proporcionaría medidas de seguridad adicionales y otras regulaciones. Reyes dijo que ambos puntos debían ser aplazados, y el abogado de la ciudad estuvo de acuerdo, diciendo que sería menos confuso si ambos se trataran al mismo tiempo. Esto fue cuando Díaz de la Portilla insistió en que el programa se suspenda en el ínterin para no dar el único proveedor de scooter, Helbiz, una ventaja injusta.

El comisionado Ken Russell, que representa el Distrito 2, donde el servicio de scooter se inició en 2018, dijo que estaba dispuesto a aplazar hasta que la comisión adjudicara a los nuevos vendedores, pero quería mantener el programa en su lugar para sus constituyentes que dependen de él para ir y venir del trabajo.