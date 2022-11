(09 de noviembre del 2022. El Venezolano).- Aleska Génesis, exnovia del cantante puertorriqueño Nicky Jam, está en el ojo público tras darse a conocer unos videos donde se le ve consultando a una “hechicera” para que la ayude a volver con el artista luego de estar con él siete meses y terminar.

En una recopilación de videos que hizo la tiktoker Vivissaza, se observa que la supuesta bruja le explica a la venezolana los pasos que debe seguir para que el cantante vuelva con ella.

“Vas a agarrar tus orines en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama amansa guapo”, dice la “bruja”.

También se escucha cuando Aleska Génesis le reza a un indígena para que el reguetonero esté con ella: “Ayúdame, por favor, a recuperar a Nicky para que me ayude a tener protección, estabilidad y que sea el mismo Nicky que se enamoró de mí al principio”, reseñó Globovisión

Además de esto, al parecer la mujer también estaría haciendo uso de esas prácticas contra Miguel Mawad, uno de los exnovios de Aleska, y pareja de su hermana. La relación con Mawad finalizó en malos términos, porque Génesis lo acusó de haber filtrado fotos íntimas de ella en las redes sociales.

Esto cuesta un servicio de la “bruja” que atendió la modelo

Aleska reapareció tras el escándalo y dijo que había sido víctima de una trampa señalando a los culpables de la divulgación de los videos. Por su parte, la mujer que la ayudó se refirió al hecho y aseguró que no tuvo nada que ver con que las imágenes se hayan filtrado.

“Quiero que quede claro que no vendo a mis clientes, si algo pasó no fue mi culpa y lo voy a demostrar. Mis trabajos son 100% bajo responsabilidad y seriedad. ¡Con los muertos no se juega!”, expresó la bruja que se hace llamar La negra Francisca en su cuenta de Instagram.

La mujer indicó que hace parte de una religión llamada santería y que su trabajo es hacer “amarres de amor” y “dominios y sometimientos”, entre otras cosas, por las cuales cobra una cantidad de dinero que ninguno creería y que varía según el servicio que se requiera.

La negra Francisca dijo a través de sus historias de Instagram que las consultas con tabaco tienen un costo de 200 dólares; la consulta con espíritu tiene un precio de 500 dólares y los famosos amarres pueden empezar desde 5.000 dólares en adelante, es decir, unos 24 millones de pesos al cambio actual.