(08 de noviembre del 2022. El Venezolano).- Organizaciones civiles pidieron este martes al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que extienda el plazo límite para aceptar votos por correo y verificar la identidad de quienes usaron boletas de voto provisionales hasta el lunes 14, debido al previsto impacto de la tormenta tropical Nicole en el estado.

La petición está en una carta dirigida al gobernador y al secretario de Estado de Florida, Cory Byrd, por All Voting is Local Florida (AVIL), Campaign Legal Center (CLC) y otras organizaciones el mismo día que se celebran elecciones intermedias en el país.

Este miércoles está previsto que llegue a Florida con fuerza de huracán o casi la hoy tormenta tropical Nicole, que va a descargar lluvia y viento y provocar marejadas ciclónicas en una amplia zona de Florida desde las próximas horas.

Según la trayectoria pronosticada, Nicole avanzará mañana sobre las islas noroccidentales de las Bahamas y tocará luego tierra en el sureste de Florida, para después cruzar el centro del estado y llegar hasta el sur del estado de Georgia.

Por ese motivo las organizaciones piden extender hasta por lo menos las 17.00 horas (21.00 GMT) del lunes 14 de noviembre de 2022 el plazo para que los votos por correo sean válidos y las personas con papeletas provisionales de voto puedan probar que son aptas para votar.

El límite actual es el jueves 10 de noviembre a las 17.00 (21.00 GMT), cuando “es probable que Nicole esté directamente sobre el estado de Florida”, señalan.

Recuerdan que DeSantis ha declarado el estado de emergencia en 34 condados de Florida para garantizar que “se tomen las precauciones oportunas para proteger la comunidades, infraestructura crítica y bienestar general” y señalan que en ese contexto es necesario abordar también “el tema crítico” de las elecciones intermedias, reportó Swissinfo.

Recuerdan también que el gobernador DeSantis emitió una orden ejecutiva que otorgó autoridad a varios condados gravemente afectados por el huracán Ian para ampliar el horario de votación, modificar las solicitudes de voto por correo y otros cambios.

Le pedimos ahora que tome medidas nuevamente para proteger las elecciones de Florida cuando una tormenta potencialmente devastadora se acerca al estado, concluyen.