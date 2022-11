(08 de noviembre del 2022. El Venezolano).- Desde muy pequeña Angie Beiner sabía que cantar era lo suyo, cuando inspirada por sus abuelos animaba las fiestas familiares junto a un grupo de Mariachi en su natal Caracas, Venezuela. Su potente voz era tal que los músicos se sorprendían de cómo podía salir esa voz tan fuerte de una niña de tan solo 7 años.

Desde entonces su pasión por la música y su calidad vocal la han llevado a alcanzar importantes logros. Comenzó su carrera profesional como la voz de un jingle comercial para Coca Cola y más adelante logró el sueño de toda niña de ser la voz oficial para Latinoamérica en las películas Barbie de Mattel: “Barbie Princesa de la Isla” , “Barbie y el Castillo de Diamantes” y “Barbie y las Tres Mosqueteras”.

Luego ganó una audición para unirse a una banda de jazz latino de la prestigiosa Berklee College of Music, llamada “Sonabó” dirigida por el profesor y prestigioso músico Eduardo Tancredi, con la actuó en numerosos teatros culturales de la costa este de los Estados Unidos desde el Ryle Jazz y el Regatta Bar en Boston, Massachusetts hasta el Millennium State en el Kennedy Center en Washington DC.

“La música siempre me ha seguido desde muy pequeña a mi abuelo le gustaba que cantara rancheras y mi abuela cantaba en la época en que las novelas eran por radio y abría y cerraba la novela”, recuerda Angie en una entrevista con Notistarz.

“Me llegó la oportunidad hacer los doblajes de Barbie para América Latina y el último que se hizo en Venezuela lo hice yo, fue una parte muy linda de mi carrera donde aprendí muchísimo, pues hacer una película completa con muchos soundtracks no es fácil”, subrayó Beiner, también graduada de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Santa María de Caracas.

Luego los avatares de la vida llevaron a Angie a emigrar a los Estados Unidos con su familia e instalarse en San Luis, Misuri, ciudad cuna del género del blues.

“Una vez que los bebés cumplieron edad de guardería los dejaba y me iba a clases de blues y dije de aquí a tres años ya estoy cantando en algún lugar… nunca he parado de cantar, me hice fanática de smull y cuando me vine a Florida ya estaba abriéndome camino de poder cantar en algún sitio”, agregó la cantautora sobre su formación.

Ahora, Angie Beiner dice estar en el mejor momento de madurez profesional para dedicarse por completo a su carrera como solista y conquistar un lugar en la industria musical global con un sonido pop.

Beiner ofreció la entrevista para promocionar su segundo sencillo “Amanecer”. “Esta canción la hice inspirada mucho en esos momentos donde las personas se encuentran en situación de incertidumbre, de duda. Mi abuela materna me enseñó a meditar en la madrugada y siempre me dijo que abriera mucho mis manos y mis brazos, para tomar la luz poderosa del amanecer y agradecer mucho por lo que tenemos y pedir por lo que necesitamos”.

“El video es de una relación tóxica, cuando sabemos que estamos con personas que sabemos que no nos hacen tan bien, y estamos en esa raya de incertidumbre que no sabemos para donde ir. El papel del sol al amanecer es mi manera de pedirle con una reflexión que me ayude a tomar una decisión”, apuntó.

El productor musical es el reconocido maestro Alejandro Campos, productor musical, compositor, arreglista y director de orquesta, reconocido por su trabajo con importantes artistas como: Olga Tañon, Franco de Vita, Chayanne y Leda Batisti. La canción tiene una participación especial del popular cantante venezolano “Pollo” Brito, quien toca el cuatro.

Previamente lanzó el tema “Buscando Salida”, una canción de la autoría del reconocido compositor Juan Carlos de la Vega y también bajo la dirección del maestro Alejandro Campos.

Angie también está trabajando con PJ Records, liderada por el dúo de nominados al Latin Grammy y Emmy Award, Periko y Jessi León. “El (Periko) me está produciendo, hicimos una canción que es algo distinto cantando Gaita (género musical muy propio de Venezuela)”, concluyó.

Actualmente, la joven cantante se prepara para el lanzamiento de su primer álbum con el cual promete dejar huella dentro de la actual escena musical.