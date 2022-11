(07 de noviembre del 2022. El Venezolano).- A medida que Florida continúa a través de la temporada de huracanes, el mercado de seguros de propiedad del estado se acerca al borde del colapso.

Por ADAM HATTERSLEY Y ADAM BENNA

Las compañías de seguros están huyendo del estado, y muchas de las que se han quedado han tenido degradación en la calificación de sus bonos. Como resultado, casi medio millón de propietarios de Florida no tienen seguro, mientras que aquellos que sí tienen seguro han visto sus costos dispararse: ¡algunos titulares de pólizas han informado aumentos de primas de más del 80 por ciento!

Pero espera… ¿no se suponía que iba a haber una sesión legislativa especial donde los legisladores abordaron estos temas?

Hubo uno, en mayo. Desafortunadamente, en lugar de escuchar a los consumidores de Florida y sus defensores que suplicaron alivio, nuestro gobierno estatal liderado por republicanos ideó una solución diferente: subsidiar a las compañías de seguros con los contribuyentes de Florida en el gancho. Los legisladores republicanos que actualmente disfrutan de casi una gran mayoría en la Cámara y el Senado y han controlado la Oficina de Regulación de Seguros durante más de una década, negaron rutinariamente las solicitudes de los legisladores demócratas para reducir las tarifas. ¡Lo cual, por cierto, para empezar fue la intención inicial de la sesión especial! Además del gran subsidio de miles de millones de dólares a las compañías de seguros, los legisladores republicanos limitaron el derecho del consumidor a demandar y litigar un reclamo denegado a través de su asignación de beneficios.

Para empeorar las cosas para los consumidores, Citizens Property Insurance Corporation, una compañía de seguros financiada por el estado destinada a ser el último recurso para los consumidores, ahora tiene la tarea de asumir muchas de las pólizas de seguro que dejaron los transportistas que abandonaron el estado y se han declarado insolventes. Esto coloca a los floridanos afectados en una posición menos que ideal porque las pólizas de Citizens no están diseñadas para brindar el nivel de cobertura que brindan la mayoría de las aseguradoras estándar, un hecho que los propietarios de viviendas en todo nuestro estado no entienden completamente. De hecho, como cuestión de ley estatal, los propietarios de viviendas no pueden demandar a Citizens por mala fe o daños extracontractuales. Desde una perspectiva práctica, esto significa que Citizens puede salirse con la suya con cosas como retrasar, denegar y defenderse de reclamos válidos sin las sanciones impuestas a otros transportistas. Lo que es peor es que esto es algo que la mayoría de los consumidores de Florida que se quedaron atrapados con Citizens en el pasado, o que ahora se quedarán atrapados con Citizens en el futuro, no logran comprender realmente hasta que es demasiado tarde y tienen que luchar con uñas y dientes para que se pague su reclamación válida.

Eso suena genial, si eres una compañía de seguros. Pero para los consumidores, este esquema significa que una gran tormenta podría potencialmente dejar un millón de Floridanos en ruina financiera, obligados a usar sus propios ahorros para cubrir lo que deberían ser costos de reparación de viviendas relacionados con reclamos, dejando nuestro mercado inmobiliario y nuestra economía en ruinas. Durante el año pasado, Florida perdió 6 compañías de seguros. No podemos darnos el lujo de perder más. Nuestro CFO, Jimmy Patronis y la representante de Miami, Demi Busatta Cabrera, se han puesto continuamente del lado de las compañías de seguros. Esta es literalmente la definición de locura: hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Estos llamados líderes gubernamentales han seguido poniendo a las grandes y poderosas compañías de seguros por delante de nosotros, los consumidores. Debemos poner fin a esta locura. El 8 de noviembre, los floridanos deberían elegir votar con sus billeteras y carteras, en lugar de sus partidos y política. El futuro financiero de Florida depende de eso.

Adam Hattersley es el candidato Demócrata que compite por el puesto de Chief Financial Officer (CFO) de Florida

Adam Benna es el candidato Demócrata que compite por el Distrito 114 en la Cámara de Representantes de Florida