(06 de noviembre del 2022. El Venezolano).- La gasolina aumentó su valor en Miami, mucho más alto que el costo que tenía antes de implementarse el “feriado” de impuestos.

De acuerdo con informaciones, los detalles fueron otorgados por el club automovilístico AAA. El costo del combustible del pasado jueves fue de 3.44 dólares por galón, un centavo más que el pasado miércoles. Asimismo, se especificó que hubo un incremento de 15 centavos desde el último día de las vacaciones fiscales.

El costo promedio de la gasolina del pasado 30 de septiembre fue de 3.39 dólares. Los precios más altos del pasado jueves llegaron a 3,60 dólares en la zona de West Palm Beach, 3,52 dólares en la zona de Naples y 3,58 dólares en la zona de Gainesville.

¿Miami y la gasolina son solo el punto del iceberg de la mala economía en EEUU?

De acuerdo con Los Angeles Times, se comienzan a observar anuncios de solicitud de empleados en negocios del territorio, esto indicaría una economía “robusta” y prometedora. No obstante, existe un alza en la inflación, la cual es persistente. El incremento de los precios de bienes y servicios en territorio estadounidense está agobiando a los ciudadanos, además de hacer pasar “penurias a los más necesitados”.

Por otro lado, la Reserva Federal intenta combatir la inflación incrementando las tasas de interés, aunque esta medida amenaza con ocasionar una recesión económica importante. Los Angeles Times indica que las personas están siendo pesimistas de cara a las elecciones legislativas.

Una encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research determinó que un 46 por ciento de la población en EEUU siente que su vida económica se ha deteriorado. Los resultados fueron comparados con las opiniones de otros ciudadanos en marzo, un 37 por ciento indicó que sus finanzas no eran las mejores.

Por el momento, la economía de EEUU está en un callejón con dos caminos, el alza o la disminución de la economía. Solo queda esperar los resultados de los próximos meses.