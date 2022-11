(05 de noviembre del 2022. El Venezolano).- Faltan 15 días para el Mundial Qatar 2022, y más allá de la expectativa que genera el anuncio de las nóminas por parte de los entrenadores de las 32 selecciones, otro de los temas a seguir para los fanáticos de cada conjunto nacional será cómo vestirán sus selecciones en la Copa del Mundo.

Durante los últimos meses, los países presentaron las camisetas titular y suplente que lucirán durante su estadía en Medio Oriente. Con algunos cambios en los colores y diseños, a continuación un repaso de las casacas que podremos ver en el evento deportivo más importante del mundo este año.

En cuanto a la tradicional contienda de las marcas deportivas, Nike y Adidas equiparán a 20 de los 32 equipos. En el caso de la indumentaria de las tres tiras, sobresalen los seleccionados de Argentina, Alemania y España. Si hablamos de la tradicional pipa, vestirá a la campeona del mundo en Rusia 2018, Francia, y otras reconocidas como Brasil, los Países Bajos e Inglaterra. Las diferentes marcas que dirán presente en Qatar serán Puma (vestirá a seis combinados), New Balance, Marathon, Hummel y Kappa, entre otras, reportó Infobae,

Hubo un caso que fue muy particular. La selección de Camerún fue el último en dar a conocer la casaca que portará tras haber quebrado unilateralmente el contrato que lo unía con Le Coq Sportif -de origen francés- para acordar un nuevo vínculo con otro proveedor. Mientras los tribunales franceses todavía siguen poniendo un amparo que plantea un interrogante sobre cuál de las dos marcas utilizarán los Leones Indomables en Qatar, el elenco africano presentó este 5 de noviembre su remera oficial de la empresa One All Sports.

GRUPO A

Ecuador

Senegal

Países Bajos

Qatar

• GRUPO B

Inglaterra

Estados Unidos

Gales

Irán

• GRUPO C

Argentina

México

Polonia

Arabia Saudita

• GRUPO D

Francia

Australia

Dinamarca

Túnez

• GRUPO E

España

Alemania

Japón

Costa Rica

• GRUPO F

Bélgica

Marruecos

Croacia

Canadá

• GRUPO G

Brasil

Serbia

Suiza

Camerún

• GRUPO H

Uruguay

Ghana

Portugal

Corea del Sur