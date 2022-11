(05 de noviembre del 2022. El Venezolano).- Por razones obvias, tengo la seguridad de que el artículo anterior les fue interesante, por cuanto realmente está de moda las realidades de las apariciones de ovni y extraterrestres, aun cuando el gobierno norteamericano a través del Pentágono, la NASA, otros órganos de seguridad y políticos, han informado sobre la existencia y avistamiento de OVNI, en el mundo. Otros se subrogan la existencia poniendo como ejemplo, las creencias religiosas y particularidades de cada quien en sus status

Por: Carlos Méndez Martínez.

Sin pruebas contundentes de la presencia de ellos. No diciéndolo, comprobándola y sé que no es fácil, pero las publicaciones de poner como un Dios un Haz de Luz, creo que es bastante arriesgado y hasta fuerte, aun cuando no es descartable, por aquello de que si Dios hizo al mundo, quien hizo a Dios, posiblemente las tantas corrientes, del antiguo y del nuevo testamento, para cualquiera como seguidor de algún Dios o corriente religiosa, se han manifestado sobre esta teoría, no como algo científico, que siempre ha estado en contraposición con las realidad de las religiones, en cuanto a la fe se refiere.

Lo que me ha dado por investigar, las posiciones y realidades que pudiesen existir dentro de estos temas de importancia que pueden ser vitales, de allí que revisando las posiciones de un señor llamado Salym Jassir, me pareció de corte evangélico, en un programa flecha antigua y en un programa de Christian Arguello Gómez en una entrevista a la señora Edith Galindo, también evangélica, creo, quien expone como testimonio que desde el 2015 y 2018, ha tenido contacto con los hombres de negro y con seres extraterrestres en donde muchos contactos y comunicaciones con ellos, incluso le han propuesto e invitado a conocer las maravillas del universo como un supuesto dios o Jesucristo, en fin, esto es una posibilidad que yo respeto, pero como un comentario público, no solo es novedoso , también como increíble, sobre todo cuando se sabe que you tube paga X cantidad de dólares, por la cantidad de personas que logren suscribirse a un programa en particular. Otros en la diatriba religiosa, sobre todo entre la católica con la protestante, donde en una se insiste que el Dios es jehová y Yahvé, y Jesucristo el Mesías, los santos en cualesquiera de sus particularidades, no tienen cabida en el santoral protestante.

Cuando Salym nos habla de la Luz del corazón, del legado ancestral del corazón y del Verbo como poder de la vida o también del Apocalipsis 4, como una puerta abierta en el cielo donde invita a subir a él, para mostrarles lo que sucedería despues. La conformación de un estrado o trono donde estaba sentado él y rodeado de Ángeles, en 24 tronos, Para los ancianos con ropas blancas, con coronas de oro, como un estado mayor, de ese trono salían relámpagos, truenos y voces al frente siete lámparas encendidas con fuego como los 7 espíritus de Dios y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. ¿ Usted los vio? (Continuara)