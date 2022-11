El denominado“diálogo”, no es tal. Como todo evento político los anuncios no se corresponden con la realidad tras bastidores.

La oposición, por los menos tres de sus partidos más representativos, han decidido y concluido que deben pasar a otro nivel y esto implica, cesantear al gobierno interino, para mí más un gobierno de “internet”, que otra cosa.

Guaidó resultó más torpe de lo que parecía.

No obstante el apoyo o el “arreglo” con algunos medios de comunicación privada y con personajes que por el número de seguidores creen dominar la opinión pública, no avanzó su cosmético liderazgo. No logró mantener el número de seguidores que en el 2019 lo respaldamos y ante los hechos evidentes, su liderazgo es mantenido artificialmente y en desconocimiento intencional de figuras de renombre internacional y de gobiernos extranjeros, quizá más por razones de coherencia que por realismo político.

Objetivos de la oposición:

Más allá de las presunciones de “negocios” con el “madurismo” y otras situaciones, el asunto es regularizar la situación, pues esta indefinición afecta a todos, tirios y troyanos.

Necesitan que haya elecciones para legitimar las nuevas realidades. No las anheladas, si las mejores frente a lo vivido desde el 2015.

Fundamentalmente porque la crisis mundial obliga a replantear a las naciones “sponsor”, que han venido sosteniendo el mantenimiento de la “inútil” asamblea nacional 2015, que funciona aunque usted no lo crea, como un chat de whatsapp y al gobierno “interino”, donde los únicos que han mejorado son sus funcionarios, especialmente los que se encuentran en el exterior.

Cada vez más naciones abandonan el reconocimiento al “paraplejico” de Guaidó. No hay que esperar ver las bardas arder antes de acelerar situaciones, donde se salga más o menos con la frente en alto.

El gigante de América del Sur, Brasil, es otro soporte al cuestionado Nicolás Maduro y una defensa que pierde el gobierno de “internet”.

Lula como buen “sobreviviente” de la política, se entenderá con el país del norte y tampoco negará su amistad con Putin.

Es preferible negociar a perder. Los abogados decimos, el mejor juicio ganado es el transado, se reducen costas y no se sacrifica el orgullo ante la derrota.

Venezuela y su alta inmigración, producto de esa “incredulidad” en todos los sectores, se ha hecho un problema grave en todo el continente.

Quedaría mal la oposición si acepta ir amarrada a unas elecciones con este CNE sin otras garantías que nos protejan de un organismo netamente chavista y de unas Fuerzas Armadas completamente no institucionalizadas y entregadas al “marxismo, leninismo y chavismo”.

Una seria observación internacional pudiera emerger.

Igual que la libertad de los presos políticos y el fin de la censura.

Lo cierto es que el “diálogo” es un pre-acuerdo, cuyas condiciones finales deben ser discutidas, acordadas y refrendadas por cada una de las partes.

Objetivos del gobierno:

Negado por los “leguleyos”, ciertamente este diálogo legítima a Nicolás. Que la oposición quiera ir a elecciones con un CNE electo y ratificado por organismos negados en su discurso, es un triunfo que se sellará en México.

Acordar elecciones con la participación general y eliminar el efecto de las sanciones, les permite recobrar la normalidad y refrescar la imagen ante el mundo.

No duden ustedes que la solicitud sobre la libertad de Alex Saab es un tema incluido en la agenda, como el regreso de tres mil millones (3000,00) de dólares en el exterior, donde el punto de controversia es la administración de estos. Lo segundo puede ser suficiente para obviar lo primero.

Los dos jefes de delegaciones coinciden en muchas cosas, entre otras incluso, lo atinente a sus gustos personales, que por respeto y línea del periódico no mencionaré.

El real árbitro de este diálogo, el Gobierno de Estados Unidos, tiene fuertes razones estratégicas para que avance.

Muchos gobiernos quieren ver con buenos ojos el inicio del cierre de este capítulo. Para eso falta mucho.

Quedan dudas sobre la representatividad de la oposición: Los partidos presentes no suman el 10% de la oposición del país, ¿incluirán a otros sectores?.

A todo evento, Nicolás tiene una carta final por si el mundo se le viene encima en Venezuela. Es una jugada del ABC de la política moderna. Las han usado otros regímenes, muchos acertadamente y otros no.

Preciso un dato, ese cuento de llevar tropas y equipos militares en gran cantidad al Sur del país es una “trampa cazabobos” y cuidado no todo lo que parece es y viceversa.

Estoy seguro que el acuerdo ya se elaboró. Arreglar detalles es lo restante. Establecer un cronómetro a las medidas pactadas. Lo que no han medido ni valorado es el efecto reacción del pueblo venezolano.

La gente tristemente desde hace mucho no se ve reflejada en el gobierno y tampoco en la oposición.

No se vislumbra un “cisne negro” ni un “outsider”. Es preocupante.

¿Reencontrará la oposición esa comunicación? Dios quiera que sí.

Los Caiga Quien Caiga

CUARTO DE GUERRA CUBANO-RUSO: Pretendieron crear la sensación de que el Presidente Joe Biden discutió con el valiente Presidente Ucraniano: El lunes pasado trascendió que el pasado mes de junio el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden sostuvo una discusión vía telefónica con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la cual perdió la paciencia porque este no paraba de solicitar más asistencia militar.

La información se dio a conocer a través de un artículo publicado en una reconocida agencia de comunicaciones. El medio citó los testimonios de cuatro personas no identificadas, que estuvieron familiarizadas con la llamada.

Aparentemente Biden perdió la paciencia con Zelensky, porque el mandatario ucraniano pedía más asistencia militar. Todo ello justo cuando EEUU acababa de desembolsar miles de millones de dólares en ayudas para Kiev.

Según lo comentado por los testigos, el mandatario estadounidense dijo a su par que el país norteamericano era generoso. En este sentido, le recordó en un tono de voz elevado, que su administración estaba «trabajando arduamente para ayudar a Ucrania»

Posterior a esa llamada, Zelensky se pronunció para elogiar la ayuda enviada por el gobierno de EEUU. Sin embargo, algunos expertos advierten que este choque entre los dos jefes de Estado podría comenzar a desvanecer los paquetes de asistencia que otorga Washington a Kiev.

La información acerca de esta llamada se conoció justo cuando Biden planea pedirle al Congreso que apruebe aún más dinero para Ucrania.

ACERTADO CÉSAR PÉREZ VIVAS: «Queremos insistir en la necesidad de ponerle atención a los más de dos millones y medio de migrantes venezolanos radicados en Colombia, para que puedan ejercer su derecho al voto, y a la identidad (…) Exigimos también que, en este marco de reuniones entre Petro y Maduro, se abran todos los consulados en Colombia», precisó el dirigente demócrata-cristiano en una publicación en sus redes sociales desde la Plaza de Bolívar de la capital neogranadina.

TRIUNFO DE LULA no será obstáculo para Estados Unidos, lejos de lo que creen muchos, se fortalecerá su plan. Lula debe gobernar en medio de circunstancias muy difíciles. Completamente distintas a su primer mandato. Formalmente tiene a Brasil en contra: Oposición gobierna ampliamente el Congreso, las gobernaciones, etc., con menos de eso la ex presidenta Dilma Rousseff fue obligada a renunciar, bajo una rigurosa investigación. LO PEOR: Miren como tiene a amplios sectores de la sociedad en la calle. Ciertamente se gana con un voto, no obstante en política no todo el que gana manda. Ante eso no tengo dudas que Lula, viejo zorro político, no se las pondrá fácil a sus aliados naturales y si tiene que pactar con Biden lo hará.

POR QUÉ HAY TANTOS CANDIDATOS A LAS PRIMARIAS DE LA OPOSICIÓN: Simple respuesta. Ser candidato es un “negocio”, independientemente de que tengas oportunidad o no. Los acuerdos comportan dinero a cambio o posicionamiento político que también se traduce en dinero, es decir, aspiro lo más para obtener lo menor. Hoy quiero ser PRESIDENTE no puedo, bueno te apoyo y sumo mi partido, a cambio seré candidato o candidata a la Gobernación o a una buena alcaldía. Son los llamados CANDIDATOS FOLCLÓRICOS: Mencionó varios. Por ejemplo, Andrés Velasquez, Delsa Solorzano, Carlos Ocariz, Bernabé Gutiérrez, Luis Brito, Claudio Fermín, Antonio Ecarri, etcétera.

MOVILIZACIÓN MILITAR HACIA el sur del país: Doble propósito Maduro limpia la zona para entregarla a determinados sectores del terrorismo mundial disfrazados de inversionistas, mineros, agricultores iraníes, turcos y cuidado si no le da cabida a algunos rusos. Eso va a depender de las conversaciones que viene sosteniendo secretamente con el “imperio mesmo”. Si todo es positivo el proyecto se “abortará”, quedando la posibilidad de tener allí una jugada, para crear un conflicto con Guyana, al mismo estilo de la desaparecida dictadura Argentina y Las Islas Falkland (Las Malvinas).

ELECCIONES EN FEDENAGA HAY GENERACIÓN DE RELEVO: Este sábado se realizarán las elecciones de Fedenaga, es de destacar la aspiración del productor agropecuario Edgar Medina, quien se hace acompañar de una plancha de importantes dirigentes y productores de destacada trayectoria dentro del sector productor. Grata sorpresa al observar dentro de la plancha, la participación de una joven, hija de un productor ella, se llama Siara Fernandez Iguaran, quien viene de una familia que toda la vida ha impulsado la producción en el área de la ganadería. Esta joven tiene tres elementos peligrosos para un gremio que se muestra obsoleto: Juventud, belleza y preparación, adelante Siara. Suerte.

LAMENTABLE MUERTE DE VENEZOLANA En la zona metropolitana de Dallas, Texas, fue asesinada la joven de apenas 21 años, oriunda de La Villa de Perijá, AURIMAR ITURRIAGO. Llegó hace menos de 2 meses cargada de sueños y un conductor furioso hizo disparos hacía el vehículo donde ella se encontraba y murió. Su madre en Venezuela no tiene como ordenar su cremación en los EEUU y menos como trasladar sus restos. Hasta el presente ninguna autoridad se ha manifestado. EL ALCALDE ELY RAMON ATENCIO irresponsablemente nos atendió la llamada, y al saber del asunto, en lugar de decirnos SI O NO, sencillamente no responde o se hace el sordo. Tampoco la Gobernación se ha anotado.El embajador “interino” ni siquiera se ha percatado de este asunto y es normal en él.

Alcalde de La Villa Ely Ramón Atencio: Pura pantalla, no se interesó por el caso de una vecina de su municipio.

LOS PRESIDENCIABLES: Manuel Rosales se les escapa a los dos más cercanos. Han creado encuestas de “maletín” para contrarrestar las más serias y profesionales sobre el tema. La campaña de Rosales se basa en su gestión y noto mucha claridad en la forma. El elector venezolano no piensa igual de lo que muchos creen. Su interés no es ni siquiera el pésimo gobierno de Nicolás, sino la solución de sus problemas. CAPRILES y MARIA CORINA, son los otros dos. La segunda no está convencida de participar en las primarias y sus ataques a los partidos no disminuyen. Su jefe de campaña es Diosdado Cabello, en el último mes le ha dedicado más de 300 apariciones en vídeos y declaraciones, mostradas en su programa Con El Mazo Dando.

ASEGURÓ, REITERO Y RATIFICO: Los gobernadores y alcaldes, en lugar de invertir dineros públicos en encendidos de luces, adornos, que pueden ser muy bonitos y útiles para levantar el espíritu y generar empleos o subempleos, no lo niego, el asunto es la oportunidad: Aprovechen la disminución de lluvias para realizar una profunda limpieza de drenajes y tuberías de las ciudad e invertir en planes de emergencia para atender personas. Es lo prioritario porque vienen más lluvias. Menos circo y más pan.

