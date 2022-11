(03 de noviembre del 2022. El Venezolano).- Con tan sólo 31 años, Michaell J. Newell, pone en marcha Learn To Build, un programa para enseñar a los constructores a que construyan casa de manera eficiente y rentable de forma escalonada.

Michaell J.Newell, CEO y fundador de Standard Land and Development afirma que “Tenemos una realidad que afecta a nuestro país y es la escasez de vivienda. Por eso, conscientes de que algunos factores que la generan pueden ser solucionados por los constructores, venimos trabajando en un programa que pueda enseñar y motivar a otros para que inicien emprendimientos en la construcción de viviendas, ya que sólo unidos podremos ayudar a mitigar el déficit de vivienda que enfrenta Estados Unidos y que, en zonas como la Florida, se aseveró con el paso del huracán IAN”.

En los procesos de construcción hay inconvenientes que se pueden solucionar cuando conoces toda la cadena, cómo funciona, cómo puedes asegurarla. La respuesta está un poco enfocada en la eficiencia en todo el proceso de construcción, desde la adquisición de la tierra hasta el producto final. LTB (Learn to Build) pone al alcance de los nuevos constructores un sistema innovador basado en la experiencia de más de una década.

Ponentes invitados por Learn To Build.

Lo importante de estos 3 días de enseñanza en el área de la construcción fue que estas 80 personas de todo el mundo que tomaron el reto de asistir a un evento totalmente gratuito hicieran networking y se llevaran parte del conocimiento y experiencia de Newell además en este evento recibieron información valiosa de ponentes como:

Najam Usmani: emprendedor, líder mundial, activista y filántropo al frente de Epic 3 Holdings; una firma inmobiliaria líder en Carolina del Norte, quien tuvo a su cargo la explicación de cómo cerrar un trato y desarrollar sus corporaciones.

Tanya C Oliver : Coaching ejecutivo para triunfadores de alto nivel tuvo a su cargo motivarlos a emprender y cumplir sus sueños quien afirmo “ si Mike lo hizo, yo también puedo y lo haré”

Otros invitados que transmitieron sus experiencias fueron: Mike Russell (constructor) Brian Quinn ( 7 generación en construcción- experto en compra de tierra) Nader Hack (experto en el préstamo de dinero) Matthew John (experto en financiamiento para construcción) Jenny Congleton (líder de compras).

El público se fue muy agradecido con los organizadores del evento LTB (Learn to Build) afirmando que se logró la expectativa y regresaran el próximo año tal es el caso de:

Participantes de todo el mundo.

Rick jumper de Chicago IL “Vine a aprender de Michael y a pasar mi negocio al siguiente nivel. Me he encontrado con información muy valiosa, además me sorprendió su humildad y su sencillez, puedes sentir su corazón, solo quiere ayudar al déficit”

“Mike nos brindó una información sencilla y realista de una manera simple. Ahora tengo la impresión exacta para pasar de comprar terrenos a desarrollar un edificio y luego escalar a una organización. Este evento me ha hecho crecer como un individuo y estoy muy emocionado ahora de aprovechar esta oportunidad”, agregó John Carter

Michaell J.Newell, quiere motivar a que cualquier persona pueda emprender en el sector de la construcción y él está dispuesto a transmitir todos sus años de experiencia para que la gente no cometa los mismos errores que él, la meta del joven constructor es realizar otro gran evento para enseñar a construir viviendas en febrero del 10 al 12 del 2023 ya los registros están abiertos: https://michael-j-newell.mykajabi.com/learn-to-build-1

Para más información puedes visitarnos en:

@standardlanddevelopment