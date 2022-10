(30 de octubre del 2022. El Venezolano).- A menos de dos meses para que el 2022 concluya y con unas primarias en puertas, el panorama de la oposición, en especial cuando se habla de los candidatos, parece destacar por lo disperso.

Hay candidatos ya definidos y anunciados para las primarias que se encuentran haciendo su precampaña, tales son los casos de Carlos Prosperi, César Pérez Vivas y Nicmer Evans. Sin embargo, con respecto a otros aspirantes la imagen no está tan clara, reseñó Crónica Uno

Un dirigente que ha manifestado su interés por participar en las primarias es Henrique Capriles Randonski, sin embargo, no ha terminado de ser explícito en si será aspirante por Primero Justicia u otra organización, informa Crónica Uno.

Referente a sus aspiraciones para las primarias, Capriles publicó en sus redes sociales un video con el mensaje “¡Vamos a reencontrarnos!” y aunque el audiovisual no menciona la candidatura del exgobernador de Miranda, los discursos que pronuncia durante la pieza y el regreso de la gorra tricolor como símbolo político apuntan a que se trata de una cuña electoral.

En contraste con Capriles, María Corina Machado ya había mostrado su decisión de participar en las primarias. Sin embargo, luego de que se publicara el reglamento marco de este proceso, la dirigente política lo criticó fuertemente.

La oposición luce dispersa

En una entrevista para VPI TV, Machado se refirió a dos puntos como parte de las condiciones fundamentales que se requieren para que ella participe en las primarias: la votación en el extranjero de todos los venezolanos mayores de 18 años, y la no participación del Consejo Nacional Electoral en el evento.

“Todo el mundo sabe que con este CNE como está, con estas máquinas, con este sistema, con este Registro Electoral, no hay manera porque el régimen lo ha diseñado para quedarse ahí para siempre”, cuestionó la dirigente de Vente Venezuela.

En la entrevista, Machado aseguró que el reglamento de las primarias publicado por la Plataforma Unitaria no aclaraba todos los puntos del proceso, lo cual la llevó a afirmar que las reglas de este aún no estaban definidas.

Otro de los candidatos a las primarias es Juan Guaidó, figura central del interinato que sigue siendo reconocido como el presidente encargado de Venezuela. Sin embargo, este reconocimiento podría tener fecha de caducidad.

El portal Financial Times de Estados Unidos publicó un artículo que señalaba que varios partidos opositores y el gobierno de Joe Biden se estarían planteando dejar de reconocer a Guaidó como el presidente interino del país desde enero del 2023. El dirigente negó que este fuera el caso.

De concretarse esta decisión, Guaidó perdería el principal capital político que lo mantiene argumentando la legitimidad de su mandato.

Lo personal sobre el bien común

Para el politólogo Fernando Spiritto, los dirigentes de la oposición han actuado más enfocados en su interés personal que en lo que pudiera beneficiar al país, algo que considera es “común” en situaciones normales, pero que ante la coyuntura actual de Venezuela se vuelve una “actitud suicida”.

“En la coyuntura actual es el mayor error que la oposición ha tenido es el no coordinarse como se hizo a partir del 2007 con la MUD o en las elecciones del 2012, lo que pasa es que ha prevalecido el punto de vista de corto plazo de tomar el poder y disfrutar alguna parcela en lugar de una visión a largo plazo”, explicó.

De acuerdo con Spiritto, hay muchos factores que han contribuido a esta actitud entre la dirigencia opositora, desde “la desconfianza que ha sembrado el Gobierno dentro de las filas opositoras”, hasta “la pérdida definitiva del apoyo de Estados Unidos”, el cual vela más por sus intereses geopolíticos y energéticos.

Perdieron el apoyo de EE. UU.

“Definitivamente, perdieron el apoyo de EE. UU. y eso era una garantía y ya no existe, lo que podemos ver es una negociación con los gobiernos de Washington y Caracas y esto obedece a un cambio en la realidad geopolítica, ese país está sufriendo de inflación y el tema energético es fundamental. No me cabe la duda de que este factor está desarticulando aún más a la oposición venezolana y se verá más en los meses que vienen”, explicó.

Spiritto se mostró pesimista sobre la posibilidad de una gran articulación opositora antes o después de las elecciones primarias, pero agregó que se trata de una oportunidad importante para lograr lo único que evitaría una victoria chavista: una unidad.

“Esto es un todos o nadie, no hay sectores que puedan articular y tomar el liderazgo, la lucha debe ser colectiva, desde los empresarios hasta la oposición más suave, todos tienen que coordinarse al mismo tiempo”, afirmó.