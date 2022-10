(29 de octubre del 2022. El Venezolano).- FALTA MENOS de un mes para que encienda motores el Mundial de Qatar. Poco entusiasmo se ha generado y se espera que el auge aumente en los próximos días. Millones de fanáticos ya señalando a sus respectivos favoritos. Los míos son Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra y Alemania…En el balompié venezolano, Monagas y Metropolitanos se batirán por la estrella. Sorpresiva final…Antonio Romero marcó once goles con el Zamora. El pistolero tiene múltiples ofertas. Aun nadie se explica la forma como se desplomó la furia llanera, en este partido clave ante Carabobo. El ariete colombiano Kevin Viveros, termina en la cima de los máximos artilleros. 21 anotaciones que fueron claves para la gran campaña que hizo el cuadro granate…Henry Meléndez le cambio la mentalidad a los jugadores del Caracas FC y tras una campaña de altibajos en la ronda eliminatoria, logró clasificar a los rojos para la Copa Suramericana…Raudy Guerrero fue protagonista con el sorprendente equipo de Puerto Cabello, aprovechando al máximo las oportunidades que le brindara el entrenador Juan Tolisano…El Portuguesa no pudo coronar el sueño de meterse en Copa Internacional. Para nadie es un secreto, el esfuerzo bárbaro que hace el ingeniero Maiker Frías, desde el alto mando de la oncena rojinegra. Al club le faltó un ariete de peso y una columna vertebral sólida. Por cierto que hasta cuatro equipos se disputan al rendidor cancerbero Jonathan Yustiz, quien tuvo actuaciones espectaculares bajo los tres palos, lo mismo ocurrió con Alejandro Araque, Nicolás Caprio, Miguel Silva, Juan Reyes y Crisphofer Valera…. Hermanos Colmenarez tampoco pudo. El ciclón azul se desinflo en sus últimas dos presentaciones y se habla de una restructuración a fondo. Adeudan más de dos meses a su personal…Jiovanny Bolívar fue uno de los jugadores revelación de la contienda. Un total de 18 dianas anotó el rendidor bombarbero araureño…Se habla del ascenso de seis escuadras para llegar a 22, con lo que bajaría la calidad de la contienda y habrían más conjuntos insolventes con los pagos…Nuevamente el prestigioso portal Balonazos.com nominado al premio “el Mundo es un Balón”. Me siento orgulloso de formar parte de esta gran familia, que encabeza su humilde director Jesús García Regalado, una persona que respira fútbol las 24 horas del dia….

LA MEJOR CAMPAÑA de su carrera, para el lanzador guanareño Martín Pérez en las Grandes Ligas. El zurdo culmina con 12 ganados y 8 perdidos. De por vida suma 75 y 77. Durante el 2022, en 199 entradas de labor otorgó 71 boletos y propinó 171 ponches y su efectividad fue de 2.83. Seguramente le lloverán varias ofertas al serpentinero de 31 años, pero su prioridad es continuar con los Rangers. “La afición de Texas para mi es súper especial y me encanta la ciudad”, señaló…Los Astros de Houston tienen las herramientas para ganar la Serie Mundial…Rangel Ravelo representa poder en la alineación de Cardenales de Lara. El cubano es una de las bujías de la tropa barquisimetana que espera ser protagonista…

LOS NUMEROS que dejó Víctor David Díaz, son asombrosos en el baloncesto nacional. El caraqueño marcó topes que van a ser muy difíciles de superar. Esta súper leyenda disputó un total de 1126 encuentros, fabricó la alta suma de 19.629 puntos, en 32.078 minutos que vio acción y acertó 2.364 triples….Desde el comienzo de la contienda, Trotamundos era el gran favorito para conquistar la Súper Liga por la jerarquía de su nómina. El titulo número once para el expreso azul y el sexto como estratega para el sucrense Néstor Salazar. Un plantel súper compacto en defensa y en ataque. La gran revelación fueron los Centauros, quienes fueron los que más le batallaron a los valencianos…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.